Susuz bırakmayın!

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Yazın bizim gibi bebeklerin ve çocukların da vücutları terleme ile aşırı su kaybediyor! Peki ne yapmalı?

Kaybedilen su yerine konulamazsa halsizlikten başlayarak çeşitli hastalıklara kadar ilerleyen tablolar ortaya çıkabiliyor.

• Altıncı aydan itibaren bebeğinize su verebilirsiniz.

• Suyu önce kaynatın, sonra soğutun ve öyle içirin. Bu şekilde suyunuz hep hazır olsun.

• Daha büyük çocukların mutlaka ambalajlı su tüketmesine dikkat edin çünkü yaz enfeksiyonlarının en önemli nedeni kirli içme suları.

• Suyun yanı sıra meyve ve sebzelerin de birer sıvı kaynağı olduğunu unutmayın.

• Sıvı alternatifi olarak meyve kompostosu, ayran, cacık, limonata da harika seçenekler.

• Meşrubatlar yazın onlara çok cazip gelebilir ama bu konuda esnek davranmamanızda fayda var. Tabii sizin de ona bu konuda örnek olmanız gerektiğini unutmayın.