Yazın bizim gibi bebeklerin ve çocukların da vücutları terleme ile aşırı su kaybediyor! Peki ne yapmalı?
Kaybedilen su yerine konulamazsa halsizlikten başlayarak çeşitli hastalıklara kadar ilerleyen tablolar ortaya çıkabiliyor.
• Altıncı aydan itibaren bebeğinize su verebilirsiniz.
• Suyu önce kaynatın, sonra soğutun ve öyle içirin. Bu şekilde suyunuz hep hazır olsun.
• Daha büyük çocukların mutlaka ambalajlı su tüketmesine dikkat edin çünkü yaz enfeksiyonlarının en önemli nedeni kirli içme suları.
• Suyun yanı sıra meyve ve sebzelerin de birer sıvı kaynağı olduğunu unutmayın.
• Sıvı alternatifi olarak meyve kompostosu, ayran, cacık, limonata da harika seçenekler.
• Meşrubatlar yazın onlara çok cazip gelebilir ama bu konuda esnek davranmamanızda fayda var. Tabii sizin de ona bu konuda örnek olmanız gerektiğini unutmayın.