Mila Telyaz ve Deyvi Sevinti çiftinin dört gözle bekledikleri kızları için düzenlenen davete, aynı heyecanı taşıyan tüm yakınları da katıldı.

Önemli geleneklerden biri olan ve bebeğe giysi hazırlama günü olarak tanımlanabilecek bu tören için anne adayının 7’nci ayın içerisinde olduğu bir perşembe günü seçildi. Mekan olarak ise Mila Telyaz’ın sevdiği La Scarpetta belirlendi.



Sergüzeşt (serguzest.com)ekibinden Selcan Soncul Gülcü’nün, anne adayı Mila ile birlikte belirlediği pembe, beyaz ve altın renklerinden oluşan filli konsept ve tüm organizasyondaki incelikle düşünülmüş detaylar konuklardan tam not aldı.







Sergüzeşt ekibi tarafından mekanda tatlı büfesi ve polaroid fotoğraflardan ve anı kartlarından oluşan anı panosu hazırlandı. Organizasyon ekibi zaman zaman konukların arasında gezerek Mila Sevinti ve davetlilerinin eğlenceli anlarını polaroid fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Bu nostaljik fikri çok beğenen misafirler panoya asılmış fotoğraflarını almaya geldiklerinde Bebek Sevinti’ye güzel mesajlarını bırakmayı da ihmal etmediler.







İLK ELBİSESİ HAZIR

İlerleyen saatlerde iyi dilekler arasında henüz ismi açıklanmayan bebeğe daha sonrasında ilk elbisesinin dikilmesi için kullanılacak olan kumaş kesildi ve üzerine bereket ve mutluluk dilemek için hazırlanan badem şekerleri atıldı. Tatlı büfesinde bugün için özel olarak hazırlanan badem ezmeleri, pastel tonlardaki üzerinde minik bir fil detayı olan pasta, küçük kavanozlarda yer alan hediyelik mumlar, kumaşın yer aldığı sepet ve ahşap bir pembe fil kullanıldı.

Aynı konsept masa düzeninde de unutulmadı. Masaya yerleştirilen çiçekler konsepti yansıtan renklerde seçildi ve altın rengi şişelerden oluşan vazolarda organizasyon firması tarafından özel olarak hazırlandı.

Böyle bir organizasyonun yaklaşık maliyeti 3000-4000 lira arasında değişiyor.





