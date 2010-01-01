Kısırlık nedeniyle bebek sahibi olmak için mücadele eden çiftler için tüp bebek tedavisi birçok kişinin değerlendirebileceği bir seçenektir. Tüp bebek tedavisi, çiftlerin gebelik elde etme şansını arttırırken, canlı doğum şansına dair bir garanti yoktur. Peki, tüp bebek tedavisinin işe yarama şansı tam olarak nedir ve tedavi döngüleri neden başarısız olur?

Tek bir tedavi döngüsünün şansı nedir?

Bir tüp bebek tedavisinde başarı oranları yaşa bağlıdır. 2010 yılında Amerika’da yapılan bir çalışmada, tüp bebek tedavisinde elde edilen başarı oranları toplandı. Farklı yaş gruplarındaki kadınlarda, tek bir tüp bebek döngüsünde bebek sahibi olma şansının aşağıdaki gibi olduğu görüldü:



• 35 yaşında altındaki kadınlarda %40

• 36-38 yaş aralığındaki kadınlarda %30

• 38-40 yaş aralığındaki kadınlarda %20

• 40-42 yaş aralığındaki kadınlarda %10

• 42-44 yaş aralığındaki kadınlarda %5

• 45 yaşın üzerindeki kadınlarda %1



Tüp Bebek Tedavisi Neden Başarısız Olur?

Yaşamı boyunca sperm üreten erkeklerin aksine, kadınlar sabit bir yumurta rezervi ile dünyaya gelir. Bu yumurta rezervi, hamilelik şansını etkileyen iki sürece tabidir. Öncelikle, bu rezervdeki yumurta sayısı doğumdan itibaren sürekli olarak azalmaktadır. Yani, bu düşüş hormonlara bağlı değildir. En önemli düşüş, ergenlik döneminde gerçekleşmektedir. İkinci olarak da, bir kadın üreme ömrü boyunca yaşlanır. Bu süreç, yumurtaların anormal bir kromozoma sahip embriyo üretme olasılığının da artmasına neden olur. Bu süreçlerin her ikisi de, 30’lu yaşların ortalarında hızlanmaya başlar.



Tüp bebek tedavisinde başarı, doğurganlık ilaçları kullanılarak elde edilen yumurta sayısı ve elde edilen yumurtaların kalitesine bağlıdır. Tüp bebek tedavisi sırasında üretilen embriyoların önemli bir kısmı anormal kromozomlar taşır. Bu tür embriyolar transfer edilmez ve transfer edildiğinde düşükle sonuçlanabilir. Bazen de, ciddi özürü olan bir çocuğun doğmasına neden olabilir.



Tüp Bebekte En İyi Başarı Şansı

Bir kadının yaşı ne kadar küçükse, embriyoların daha büyük bir çoğunluğunun normal bir kromozoma sahip olma şansı daha yüksektir. Diğer yandan, bir kadının iyi bir yumurta rezervi olduğunda, bir tüp bebek tedavisi döngüsünde daha fazla yumurta alınması şansı da daha yüksektir. Bununla birlikte, daha fazla embriyo ile sonuçlanması da daha olasıdır.



Daha fazla embriyo, en azından birinin sağlıklı bir çocuğun canlı doğmasını sağlama şansını arttırmaktadır. Bu nedenle yaş, tüp bebek tedavisinin başarı şansında önemli bir kriterdir.



Tüp Bebek Başarı Şansı Hesaplama

Kadının yaşı, bir tüp bebek tedavisinde önemli bir kriter olsa da, tedavide başarı şansını etkileyen tek faktör yaş değildir. Bir tedavi döngüsünün başarı şansını etkileyen diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.



- Doğurganlık sorunlarının türü: Tüp bebek tedavisi, doğurganlıkla ilgili sorunlarla karşı karşıya olan çiftler için harikalar yaratır. Örneğin; kadınlarda PKOS, tıkalı fallop tüpleri ya da endometriozis, erkeklerde ise sperm kalitesi ve hareketliliğindeki problemler, tüp bebek tedavisi ile kolayca hallolabilir. Kadınlarda miyom, rahim anomalileri ve yumurtalık bozuklukları söz konusu olduğunda ise, tüp bebek tedavisi başarısız olabilir ve farklı ameliyatlar gerekebilir.



- Daha önceki gebelikler: Bir kadın daha önce hamile kaldıysa ve doğum yaptıysa, tüp bebek tedavisi ile başarılı olma şansı daha yüksektir. Diğer yandan, tekrarlayan düşükleri olan bir kadın hamile kalmada daha fazla sorun yaşayabilir.



- Yaşam tarzı faktörleri: Eşlerden biri aşırı sigara kullanıyorsa, gebelik elde etme şansı önemli ölçüde azalır. Hamile kalmaya çalışıyorsanız, sigarayı bırakmanız önerilir.



- Fazla kilolu olmak: Beden Kitle İndeksi’nin yüksek olması gebe kalma şansını etkileyebilir. Beslenme ve çevresel faktörler de tüp bebek tedavisinde başarı için gerekli olan sperm ve yumurta kalitesinde önemli bir rol oynamaktadır.



- Klinik seçini: Bir tüp bebek tedavisi döngüsünün başarısını belirleyen en büyük dış faktörlerden biri, tedavi için seçilen kliniktir.



Tedavi döngüsüne başlamadan önce, ortalama başarı şansınızı belirlemek psikolojik olarak da daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Bir Tüp Bebek Tedavisi Başarı Şansı Hesaplama Aracı; olası kısırlık faktörlerini göz önünde bulundurarak, herhangi bir tedavi döngüsünden başarılı bir sonuç elde etme şansınızı hesaplar.



Bu hesaplama aracı, yaş ve yukarıdaki gibi çeşitli kısırlık faktörlerini göz önünde bulundurur. Yine de, her çift bireyseldir ve doğurganlık sorunlarının çözümü de kişiye göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle, Tüp Bebekte Başarı Şansı Hesaplama Aracı kullanırken doktorunuzla birlikte hareket etmek en iyisidir.