Yaz meyvelerinin faydaları

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Taze meyvelere bebeğinizin beslenmesinde mutlaka yer açın.

Kayısı

Lif, A vitamini ve potasyumdan zengin. Ayrıca çeşitli faydalar sağlayan fitositerolleri içeriyor.



Kiraz

Potasyum ve lif açısından yüksek. Kansere karşı etkili olan kuersetin ile bir başka koruyucu olan elajik asit içeriyor.



Üzüm

Potasyum, magnezyum, C, A ve K vitamini içeriyor. Kabuğunda kalp sağlığı için çok önemli olan resveratrol maddesi bulunuyor.



Şeftali

Düşük kalorili bir meyve. Sağlık için faydalı antikanserjen ve antimikrobik öğeler içeriyor. Diyare (ishal) tedavisinde kullanılıyor.



Çilek

Kalsiyum, magnezyum ve potasyum ve bol miktarda C vitamini içeriyor.