menu

close

menu

close

menu

close

Yaz meyvelerinin faydaları

Taze meyvelere bebeğinizin beslenmesinde mutlaka yer açın.
Kayısı
Lif, A vitamini ve potasyumdan zengin. Ayrıca çeşitli faydalar sağlayan fitositerolleri içeriyor.

Kiraz
Potasyum ve lif açısından yüksek. Kansere karşı etkili olan kuersetin ile bir başka koruyucu olan elajik asit içeriyor.

Üzüm
Potasyum, magnezyum, C, A ve K vitamini içeriyor. Kabuğunda kalp sağlığı için çok önemli olan resveratrol maddesi bulunuyor.

Şeftali
Düşük kalorili bir meyve. Sağlık için faydalı antikanserjen ve antimikrobik öğeler içeriyor. Diyare (ishal) tedavisinde kullanılıyor.

Çilek
Kalsiyum, magnezyum ve potasyum ve bol miktarda C vitamini içeriyor.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler