Yaza özel vücut yağı

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Güneş sonrası bebeğinizin cildini nemlendirmeyi unutmayın.

Uni Baby, kuru ve hassas ciltlere özel üretilen vücut yağı ile bu yaz bebeklerin, çocukların ve yetişkinlerin cildini nemlendiriyor. Güneşlenme sonrası kullanımda içindeki havuç yağı ile tende kalıcı renk sağlayan Uni Baby vücut yağı,içeriğinde bulunan bitkisel yağlar ile cildin lipit tabakasını güçlendiriyor ve esnekliğini artırıyor. Suya dayanaklı olan Uni Baby vücut yağı, içeriğinde bulunan havuç yağı ile hücrelerin yenilenmesine de yardımcı oluyor. Fiyatı ise 12.50 TL