Bebeğiniz doğduktan sonra hayatınızdaki birçok şeyin değiştiğini söylemek hiç abartı olmaz!

Öncelikleriniz, tercihleriniz, uyku saatleriniz, beslenme alışkanlıklarınız, hatta çevreniz! Her şey yepyeni bir hal aldı değil mi? Peki eşinizle ilişkiniz ne durumda? Birçok anne-baba için yeni rollere adaptasyon zaman alabiliyor. Aslında ilişkiyi ihmal etmeden dengeyi kurmak o kadar zor değil. Eşinizle başbaşa çıkacağınız bir yemek ile ilk adımı atabilirsiniz! O gece için önerilerimize göz atmaya ne dersiniz?



ERTELEMEYİN!

“Biraz daha büyüsün”, “Anneannesi tatilden dönsün”, “İki ay sonra evlilik yıldönümümüz var, o zaman gideriz”, “Şu sıralar burnu tıkalı, önce iyileşsin” gibi bahanelerle başbaşa geçireceğiniz zamanı ertelemeyin. Unutmayın, bir mola ikinize de iyi gelecek. Hem uzmanlar da aynı görüşte.



HAZIRLIKLARINIZI TAMAMLAYIN

Birkaç saatliğine evden çıkmanız dünyanın sonu değil. Tek yapmanız gereken onu güvenilir birisine emanet etmek. Bunun için de teyze, hala, anneanne, babaanne veya güvendiğiniz bir bakıcı en iyi seçenekler. 'Acıkırsa' diye endişeleniyorsanız ve bebeğinizi sadece anne sütü ile besliyorsanız yapmanız gereken sütünüzü sağmak. Sütünüzü sağarak saklayabilirsiniz. Bu iş için strelize edilmiş cam kaplar kullanabileceğiniz gibi özel olarak üretilmiş süt saklama poşetleri de işinize yarayabilir. Diğer yapmanız gerekenler evde bebeğinizle duracak kişiye bezlerin, kıyafetlerin yerini göstermek, varsa içeceği ilaçların saatlerini ve ölçülerini yazmak, bir kağıda acil durumda aranacak kişilerin ve taksi durağının numarasını yazmak... İşte bu kadar! Hem şehir değiştirmiyorsunuz ki, yemeğe gidip döneceksiniz!



KONTROL DELİSİNE DÖNÜŞMEYİN

Yemek boyunca evdeki ufaklığı konuşacağınız kesin ama kontrol duygunuzu bastırmaya çalışın ve yaşadığınız anın tadını çıkarın. “Uyudu mu?”, “Sütünü içti mi?", “Biz yokuz diye huzursuzlandı mı?", “Gazı çıktı mı?” diye 15 dakikada bir evi aramanıza ve suçluluk hissetmenize gerek yok. Üstelik farkında olmasınız da bu tarz bir davranış ile evde bebeğinizle ilgilenen kişinin de kalbini kırmış olursunuz. O, acil bir durumda sizi zaten arayacaktır, merak etmeyin.



KEYFİNİ ÇIKARIN

Evden çıktığınız anda onu özlemeye mi başladıınz? Bu çok normal! Yemek sırasında ana konunuzun bebeğiniz olması da şaşırtıcı değil. Ama önerimiz mümkün olduğunca farklı konulardan da bahsetmeye çalışmanız. Gelecek planları, tatil hayalleri gündeminizi değiştirmeniz için iyi başlıklar!







SUÇLULUK DUYMAYIN

Anneler için çocukları evde bırakmak (işe giderken bile olsa) suçluluk duygusuna sebep olabiliyor. Bunu yaşayan tek anne siz değilsiniz kabul. Ama bu duygunun normal yaşamınızı etkilemesine de izin vermemelisiniz. Kişisel olarak kendinize ve eşinize zaman ayırmazsanız, ileride “senin için saçımı süpürge” ettim diye söylenip duran birine dönüşebilirsiniz. İyi bir anne olmanın ilk koşullarından biri kendinize değer vermek ve zaman ayırmak. Dikkat etmeniz gereken bir nokta da yaşadığınız suçluluk duygusunun sonuçları. Birçok anne-baba bu hataya düşüyor ve eve dönüşte çocuğun her istediğini yaparak, onları şımartarak vicdan azabını hafifletmeyi deniyor. Bu hataya düşmeyin.



EVE DÖNMEDEN ÖNCE

Eve dönüş vakti geldiğinde bir sonraki programı yapmayı unutmayın. Sinema ya da kahvaltı kaçamağı iyi bir fikir olabilir. Ne zamandır deliksiz bir uyku uyumadığınıza eminiz! Her şey yolunda gittiyse iki günlük kısa bir tatil bile planlamayı deneyebilirsiniz!





