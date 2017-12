Belki bir belki de birden fazla çocuğunuz var… Buna rağmen yeni bir bebeğin özlemini duyuyor olabilirsiniz. Eğlenceli testimiz işte bunu anlamanıza yardımcı olacak.

Sokakta hamile bir kadın gördüğünüzde “Keşke...” diye içinizden geçirdiğiniz oluyor mu ya da artık büyüyen çocuğunuzun bebeklik eşyalarına bakıp, onun bebekliğine özlem duyduğunuz zamanlar? Hatta eşinizle ailenizi daha da büyütme konusunu konuşmaya başlamış bile olabilirsiniz. Yeniden çocuk doğurmak elbette çok güzel ancak buna gerçekten hazır olduğunuzdan emin olmalısınız.

Haydi başlayalım;



1. Doğurduğunuz çocuk sayısı, olmasını düşlediğiniz kadar mı?

A: Sahip olduğum kadarıyla mutluyum

B: Eskiden de istediğim gibi hala daha fazla çocuk istiyorum

C: Kesinlikle bir çocuğumun daha olmasını istiyorum

D: Daha çok çocuk istiyorum hem de en kısa zamanda



2. Eşiniz ya da hayatınızdaki üçüncü şahıslar bir çocuk daha yapmak zorundaymışsınız gibi hissetmenize neden oluyor mu?

A: Evet

B: Bazen

C: Hayır

D: Çocuk konusunda asıl baskı uygulayan benim.



3. Çocuklarınız geceleri kendi odalarında uyuyor mu?

A: Hayır

B: Arada sırada

C: Evet

D: Çoğunlukla



4. Çocuklarınızın masraflarını karşılama konusunda endişe hissettiğiniz oluyor mu?

A: Her zaman

B: Sık sık

C: Çok nadir hatta hiç

D: Ara sıra



5.Hayatınızın gidişatı konusunda kendinizi boğulmuş veya depresif hissettiğiniz zamanlar oluyor mu?

A: Sık sık

B: Bazen

C: Nadiren

D: Ara sıra



6. Hassas konularda eşinizle kavga etmeden konuşabileceğinizi düşünüyor musunuz?

A: Çok çatışıyoruz

B: Eğer gerçekten bunun için çabalarsam

C: Tabii ki

D: Genellikle



7. En son ne zaman jinekoloğa gittiniz?

A: Hatırlamıyorum

B: İki yıl önce

C: Geçen yıl içinde

D: Erteleyip duruyordum ama yakın zaman için bir randevu aldım



8. Bugün sekiz haftalık hamile olduğunuzu öğrenseniz nasıl hissederdiniz?

A: Hayal kırıklığına uğramış

B. Ürkmüş

C: Çok mutlu olurdum

D: Mutlu



9. Ailenizin tamamlanmamış olduğunu mu düşünüyorsunuz?

A: Tam tersi tamamlanmış olduğunu düşünüyorum

B: Emin değilim

C: Kesinlikle

D: Sanırım öyle düşünüyorum



10. Yeni bir hamilelik için vaktinizin daraldığını mı düşünüyorsunuz?

A: Çok da önemli değil

B: Evet

C: Daha bol zamanım var

D: Hala biraz zamanım var



Sonuçlar

A’lar çoğunluktaysa

Hazır değilsiniz

Aslında hazır olmamanızda bir sorun yok! Çünkü siz zaten yeteri kadar çocuğa sahip olduğunuzu ve ailenizin olması gereken büyüklükte olduğunu düşünüyorsunuz. Sizin için her şey yolunda.



B’ler çoğunluktaysa

Belki seneye

Kesinlikle daha büyük bir aile istiyorsunuz ama şu an için doğru zaman değil! Şu an çocuklarınızın uyku düzeni oturmamış, hayatınız hala tam olarak rayına girmemiş, bu nedenle bu karışıklığa bir de yeni bir bebek eklemek şu an için iyi bir fikir olmayabilir. Ancak unutmayın ki hayat hızla değişiyor. Yaşamınızı sürdürmeye devam edin. Önümüzdeki bir veya iki yıl içinde ailenizi genişletmeyi düşünebilirsiniz.



C’ler çoğunluktaysa

Kesinlikle hazırsınız!

Şu anda yeni bir çocuk için tüm şartlarınız uygun, artık ekibe yeni bir üye katmak için çalışmaya başlayabilirsiniz. Siz profesyonel bir ebeveynsiniz ve ailenizi genişletmek için doğru bir noktadasınız. Yeni maceranızda size başarılar diliyoruz!



D’ler çoğunluktaysa

Neredeyse hazırsınız

Ebeveynlik hiç de kolay değil ve hayat hiç beklemediğimiz zamanlarda önümüze virajlar çıkarabilir. Hayatınızı yoluna koymak adına büyük adımlar atmışsınız fakat yine de ailenizi genişletmek için biraz vaktiniz var. Belki birkaç ay sonrası bir çocuk için daha iyi bir zamanlama olabilir. Şu anlık bu fikre alışma sürecinin tadını çıkarın.