Uzmanlar yenidoğan sünnetini öneriyor mi? Yenidoğan sünnetinin avantajları neler? Yenidoğan sünneti hangi durumlarda yapılmamalı? Yenidoğan sünneti sonrası bakım nasıl olmalı? Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Bölümü Uzmanı Op. Dr. Basri Çakıroğlu, yenidoğan sünneti işlemi hakkında bilgi verdi.

Sünnet, hastane ortamında genel anesteziyle birlikte her yaş grubuna uygulanabiliyor. Genel hijyen açısından ve enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak amacıyla mutlaka ameliyathane ortamında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yenidoğan sünneti, çocukları idrar yolları enfeksiyonlarından korumasının yanı sıra penis kanseri riskini de azaltıyor.



Doğar doğmaz sünnet işlemi uygulanmıyor

Doğum ve doğumu takip eden 28 günlük süreçte yapılan sünnete yenidoğan sünneti adı verilir. Doğumu takip eden 24. ve 48. saatlerde yapılabilir; ancak sağlıklı olanı yenidoğan bir bebeğin böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının yeterince olgunlaştığı 7 ile 10. gün arasında yapılmasıdır. Sünnet gibi zorunlu olmayan bir cerrahide ekstra bir travma oluşturmamak adına en az bir hafta beklenmesi doğru bir tercihtir.



Lokal anestezi yöntemi ile 15-20 dakika içerisinde işlem tamamlanıyor

Yenidoğan sünnetinde özellikle genel anestezi uygulanmaz. İlk 3 ayda bebekler hareketsiz olduğundan işlem lokal anesteziyle yapılabilir. 3 aydan sonra genel anestezi altında uygulanmalıdır. Bir krem yardımıyla lokal anestezi sağlanır. Sünnet derisi ve penise krem sürülerek yaklaşık 1 saat beklenir. Gerekli anestezi sağlandıktan sonra sünnet derisi penisin anatomisine uygun olarak cerrahi yöntemle alınır. 15-20 dakika süren operasyonda kanama kontrolü sağlandıktan sonra, yaklaşık 7 günde eriyerek kaybolan estetik bir dikişle damarlar tek tek bağlanır.



Yenidoğan döneminde dikiş yaraları hızlı iyileşiyor

Yenidoğan sünneti tıbbi nedenlerinden çok avantajlarından dolayı tercih edilmektedir;

- En büyük avantajı anestezi şeklidir. Genel anestezi ya da enjeksiyonla yapılan anestezi uygulamalarının yerine kremle sağlanabilen lokal anestezi kullanılır.

- Yenidoğan döneminde yara iyileşmesi hızlıdır.

- Enfeksiyon riski daha düşüktür.

- Kanama riski çok daha düşüktür.

- En önemlisi erkek çocuk sünnet derisinden ne kadar çabuk kurtulursa idrar yolu enfeksiyonu geçirme riski o denli azalır.



Hangi durumlarda yapılmamalı?

- Çocuğun doğduğunda ilave bir sistemik hastalığı varsa,

- Genel sağlık durumu bozuksa,

- Enfeksiyon tablosu görülüyorsa,

- Penise ait anomaliler (Peygamber sünneti, gömük penis, penil rotasyon, penil deviasyon gibi) varsa,

- Sarılıkla ilgili değerleri çok yüksekse ve bir tedaviye ihtiyaç duyuluyorsa, bu tedavi tamamlanmadan kesinlikle sünnet yapılmamalıdır.

Ameliyat sonrası 5 ile 7 gün içinde yaralar iyileşiyor

Yenidoğan döneminde yapılan sünnet işlemi sonrası bakım oldukça önem taşıyor. Sünnet edilen çocuk ilk günden itibaren banyo yapabilmekle beraber 4. veya 5. günden itibaren de günlük rutinine dönebiliyor. Hijyene dikkat edildiği sürece bebeklerde bez bağlanabilir ve banyo yaptırılabilir.



Bu belirtiler varsa hekiminize başvurun

- Aşırı bir şişlik, renk değişikliği ve morarma görülüyorsa,

- Kızarma, iltihaplanma gibi enfeksiyon bulguları ortaya çıktıysa,

- Kanama varsa mutlaka hekiminize başvurun.

