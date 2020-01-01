Evin neşesi bebeklerimizin rahatları ve keyifleri yerinde olsun diye yapamayacağımız şey yok gibidir. Onlar yeter ki gülsün, huzurlu ve neşeli bir şekilde gözlerimize baksın.

Bir anne babayı daha mutlu edebilecek bir şey olamaz. Bebekler hzıla büyürken bir yandan da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Mevsimler değişiyor, havalar soğuyor ve gözümüzün nuru bebeklerimizin sağlığı ve konforu bizim için daha da önemli bir hale geliyor. Bir bebeğin özellikle iyi uyku uyuması çok önemlidir. İyi uyku için de konforlu ve sağlıklı yatak malzemelerinin önemi çok büyüktür. Bebek odasının ferahlığı, havadar olması ve sağlığına dokunmayacak malzemelerden oluşan mobilya ve diğer ürünlerle donatılması aile ve bebek için en doğrusu olacaktır. Yeni bebeği olan herkes çok iyi bilir ki, günün 24 saati tümüyle ona aittir. Bu durumda günü sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri için bizlere yrdımcı olacak ürünleri alırken iyi araştırmak ve kalitelerine çok dikkat etmek gerekir. Evlerimizin şen bebek kahkahaları eksik olmasın.

Mışıl mışıl uyusun diye: Bebek battaniyesi

Huzurlu uyuyan bir bebek, huzurlu bir aile ve ev yaşantısı demektir. Özellikle havaların soğumasıyla uyku düzenlerinde değişim yağamaya başlayan bebekler için daha konforlu uyku düzeni kurmak çok önemli. Bebeğinizin yattığı yerin malzemesi, giydiği tulum veya pijamanın ürün özellikleri ve üzerine örttüğünüz bebek battaniyesinin kalitesi çok önemlidir. Bebeğinizi saracak boyutta olmasına, içeriğindeki malzemenin doğal ve pamuklu olmasına ve kolay temizlenmesine özen göstermelisiniz. Birçok pamuklu bebek battaniyesi seçeneğinin yanısıra, ince penyeler, polar bebek battaniyeleri ve üzerinde nakışlı özel tasarımlı bebek battaniyeleri tercih edebilirsiniz. Bebeğinizin cildine zarar vermeyecek şekilde doğal iplikten üretilmiş bebek battaniyeleri sayesinde en hassas ciltlerde dahi alerji görünmesinden uzak durabilirsiniz. Yan malzemeler olan fermuar ve çıtçıt gibi malzemelerin de yapısı çok önemlidir. Nikel alaşımları içermeyen malzemeleri tercih etmenizde yarar var. Son olarak üzerinde baskı varsa, bu baskıların içeriğinde de kanserojen ve alerjik madde bulunmadığından emin olmalısınız.

Soğuklarda ayakları üşümesin diye: Çocuk botları

Çocuklar sürekli evlerin içerisinde duramazlar. Doğaları gereği meraklı ve hareketli olacaklardır. Gün içinde parklarda ve sokaklarda koşmak, yeni tanıdığı çevrenin tüm noktalarına merakla dokunmak isteyecektir. Sonu gelmeyen sorular sorabilir, yağmurun ve karın onu hasta edebileceğini bilmeyebilir. Burada siz devreye giriyorsunuz. Onun sağlığını korumak bir anne babanın en önemli görevidir. Üzerinde giyeceği kıyafetler kadar ayağını koruyacak olan çocuk botları da çok önemlidir. Özellikle su geçirmez modelleri tercih etmelisiniz. Koşarken veya yürürken ona engel olmayacak hafif malzemeden üretilmiş outdoor çocuk botlarını da seçebilirsiniz. İçi kürklü yağmur botları hem çok şık olacaktır, hem de onun ayak sağlığı için sizin en önemli destekçiniz olacaktır.

Oyuncaklarının arasında mutlu çocuklar için: Oyun Halısı

Bir çocuğun sağlıklı gelişimi için iyi uyku düzeni ve doğru kıyafetlerin yanısıra oyun oynaması ve araştırması da çok önemlidir. Alerjik olmayan kanserojen madde bulundurmayan oyuncaklarla donatılmış oyun halısı veya oyun matı gibi kendine ait bir alanının olması bebeğinizin gelişimi ve huzuru için çok yararlı olacaktır. Müzikli oyun halıları, 3 boyutlu tasarımlarla bezenmiş oyun halıları, yumuşak yapısı sayesinde rahat hareket edebileceği oyun halıları ve renkli tasarımları ile dikkatini çekecek oyun halıları gibi bol seçenek arasından istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Yürümeye başlaması ile birlikte kontrolü zorlaşacak olan çocuğunuzun ev içerisinde geçireceği zamanın kalitesini artırmak ve anne babayla yakın bir ilişki kurmasını sağlayacak oyun halıları, zeka ve beden gelişimini de yükseltecektir.

Bir çocuğun sağlıklı gelişimi için iyi uyku düzeni ve doğru kıyafetlerin yanısıra oyun oynaması ve araştırması da çok önemlidir. Alerjik olmayan kanserojen madde bulundurmayan oyuncaklarla donatılmış oyun halısı veya oyun matı gibi kendine ait bir alanının olması bebeğinizin gelişimi ve huzuru için çok yararlı olacaktır. Müzikli oyun halıları, 3 boyutlu tasarımlarla bezenmiş oyun halıları, yumuşak yapısı sayesinde rahat hareket edebileceği oyun halıları ve renkli tasarımları ile dikkatini çekecek oyun halıları gibi bol seçenek arasından istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Yürümeye başlaması ile birlikte kontrolü zorlaşacak olan çocuğunuzun ev içerisinde geçireceği zamanın kalitesini artırmak ve anne babayla yakın bir ilişki kurmasını sağlayacak oyun halıları, zeka ve beden gelişimini de yükseltecektir.





