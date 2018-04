“Yok artık” dedirten öneriler

Kimi gelenek, kimi batıl inanç; kimi karamsarlık taşırken kimi de umut vadediyor. Bazıları kafamıza yatıyor, bazıları “Yok artık, o kadar da değil” dedirtiyor ama hepsi bizden, içimizden… Bakalım bu anılar size de tanıdık gelecek mi?

Yazı: Elif Girgin



Her annenin hamileyken ya da çocuklarını büyütürken duyduğu en az bir acayip öneri vardır. Nesilden nesile aktarılan, kulaktan kulağa dolaşan bu bilgiler geçmişteki hangi hikayelere dayanıyor bilmiyoruz ama bazıları içimize öyle işlemiş ki ‘ya tutarsa’ diye uygulamadan geçemiyoruz. Annelere sorduk, “Size kimler, hangi garip önerilerde bulundu?”



Aman üşütmesin

Ben İngiltere’de yaşıyorum. Eşimin annesi Kanadalı. Benim annem de, eşimin annesi de bebek üşümesin diye yatağını camın önüne koymamamı tembihlemişlerdi. Ancak eve gelen ebe onların tam aksine, yatağı özellikle pencere önüne koymamı, böylece bebeğin gün ışığı alarak yenidoğan sarılığından korunabileceğini söyledi.

Esra Küçük



Bebek dediğin cuma yıkanır

Annem, çocuk doğduktan sonra 40’ı çıkana kadar her cuma yıkarsam; her giydiği yakışan, cazibeli biri olacağını söylemişti. Her ne kadar kulağa bir hurafe gibi gelse de annem bunun doğruluğuna kesinlikle inanıyor ve birilerine öğütlerken ispat olarak eliyle beni gösterip “Ben yaptım oldu’’ diyor. Bilmem artık kuzguna yavrusu güzel mi görünüyor… Peki sen yaptın mı diye soracak olursanız, itiraf ediyorum ki mantığım ne kadar reddetse de ya tutarsa deyip ben de oğlumu cuma günleri yıkadım. Sonuç: Kuzguna yavrusu kesinlikle güzel görünüyor tabii.

Banu Erdilek



Döveceksen bacağına vur

Bir gün Kadıköy Bahariye’de dolaşıyorduk. Kızım daha bebek arabasındaydı… Hiç tanımadığım bir kadın usulca yanıma sokulup “Merhaba” dedi ve kulağıma eğilip “İleride çocuğuna vurmak istersen bacaklarına bacaklarına vur!” diye fısıldadı. Sanırım bu aldığım en garip öğüttü.

Gülşen Başaran



Güle güle deme, sütün de gider

“Eve gelen misafirine giderken sakın güle güle deme, dersen sütün de onlarla gider”, “Yenidoğan bebeğe sarı giydir ya da yatağının üstüne sarı örtü ört ki sarılık olmasın” şeklinde öğütler de almıştım.

Aylin Akgün



Duşu tepeden tut, kafası düzelsin

Kızım doğduğunda kafası biraz sivriceydi. Apartmanımızdaki bir komşumuz, “Bunun kafası çok sivri, yıkarken duşu hep tepesinden ve aynı noktadan tut ki kafası düzelsin” demişti.

Evren Türken



Tuzla, kokmasın

Bebek büyüyünce ter kokmasın diye, evdeki ilk banyosunda banyo suyuna tuz atmamı söylemişlerdi. Bir de “Bebeğin boyunu sakın karışınla ölçme, boyu kısa olur” demişlerdi.

Ayşegül Erben

Kayınvalidem oğlum doğduğunda kokmasın diye onu tuzlamaya kalkmıştı! O zaman bu yaptığına çok sinirlenmiştim ama şimdi olsa yapardım. Ne olacak yani; ya tutarsa?

Nur Banu Molla