Bebeklerde besin alerjisi riskini erken beslemeyle azaltmak mümkün mü?

JAMA Pediatrics dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre; alerjenik gıdaların 1 ila 3 yaşına kadar bebeklerden uzak tutulmaması gerektiği yönündeki kılavuz değişikliğinin ardından, bu gıdaların 6 aylıkken bebek beslenmesine dahil edilmesiyle birlikte çocuklarda yumurta alerjisi görülme sıklığı %17'den fazla azaldı.

Queensland Üniversitesi Çocuk Sağlığı Araştırma Merkezi'nde çocukluk çağı alerjisi ve epidemiyolojisi grup lideri olan, aynı zamanda çalışmanın baş yazarlığını üstlenen Jennifer Koplin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu bulgular; yüksek kaliteli kanıtlara dayanan ve toplum tarafından yaygın şekilde benimsenen kılavuz değişikliklerinin, gıda alerjisi prevalansında (görülme sıklığında) ne denli anlamlı azalmalara yol açabileceğini açıkça vurgulamaktadır."

Avustralya merkezli bu çalışma, güncel kılavuzların yalnızca güvenli olmakla kalmayıp, çocuklarda yumurta alerjilerinde net bir düşüş sağladığını kanıtlayan verilere bir yenisini daha ekledi. Ortaya koyulan bulgular, bebeklerine potansiyel alerjen yiyecekleri ne zaman verecekleri konusunda hala kararsızlık ve endişe yaşayan ebeveynlere büyük bir rahatlama sunacak nitelikte.

Yumurtayı Erkene Almak Alerji Oranlarını Nasıl Düşürdü?

Bu yeni araştırma, fıstık alerjisiyle ilgili kılavuz değişikliklerinin çocuklardaki fıstık alerjisi oranlarını düşürdüğünü ortaya koyan yakın tarihli çalışmalarla büyük bir benzerlik ve paralellik gösteriyor.

Yapılan bu yeni çalışmada, Avustralya'nın Melbourne kentindeki aşılama merkezlerini ziyaret eden 11 ila 15 aylık 7.000'den fazla bebeğe ait veriler titizlikle analiz edildi. Bebekler iki ana döneme göre gruplandırıldı:

Kılavuz Değişikliği Öncesi Dönem (2007-2011 grubu): Bebek beslenmesinde eski kuralların geçerli olduğu dönem.

Kılavuz Değişikliği Sonrası Dönem (2018-2019 grubu): Yeni ve erken beslenme önerilerinin uygulandığı dönem.

Her iki gruptaki ebeveynlerle anketler yapıldı ve bebeklere klinik ortamda yumurta alerjisi testleri uygulandı. Araştırmacılar, her bebeğin yumurtayla ilk kez kaçıncı ayda tanıştığını ve hangilerinde alerji geliştiğini veri bazlı olarak inceledi.

Çarpıcı Sonuçlar ve Veriler:

Erken Tanışma Oranı İki Katına Çıktı: Kılavuz değişikliğinden önce bebeklerin 6 aylıkken yumurtayla tanıştırılma oranı %25 seviyesindeyken, yeni yönergelerin ardından bu oran %57’ye çıkarak iki kattan fazla artış gösterdi.

Alerji Sıklığında Belirgin Düşüş: Yumurta alerjisi görülme sıklığı, eski dönem grubunda %9,2 iken, erken tüketimin yaygınlaştığı yeni dönem grubunda %7,6’ya geriledi. Bu veri, toplum düzeyinde %17,7'lik bir göreceli azalma anlamına geliyor.

Egzamalı Bebeklerde Muazzam Başarı: Gıda alerjileri için en büyük risk faktörlerinden biri olan "erken dönem egzaması" olan bebekler özel olarak incelendiğinde sonuçlar daha da umut verici oldu. Erken dönem egzaması olan bebeklerde yumurta alerjisi oranı %34,6'dan %21,9'a keskin bir düşüş sergiledi.