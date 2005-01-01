Çocuğunuzun özgürlük sınırlarını genişletmeden önce onların güvende olduğundan emin olmak istersiniz. Bunun için çevrenizi kontrol etmeye çalışmak yerine onlara öğreteceğiniz birkaç tavsiye ile tehlikeli durumların üstesinden beraber gelebilirsiniz.

1. Çocuğunuzun adını eşyalarının üzerine yazmayın.

Çocuğunuzun bilgilerini, numarasını, özellikle de ismini ona ait olan eşyaların üzerine yazmayın. Böylece yabancıların çocuğunuzun kişisel bilgilerini öğrenmesini engellemiş ve bu bilgileri çeşitli manipülasyonlar için kullanmasına izin vermemiş olursunuz.







2. Onu takip eden aracın ters istikametine yürümesi gerektiğini öğretin.

Elbette çocuklara yabancıların arabasına binmemesi gerektiğini öğretiyoruz ancak bunun dışında bilmesi gereken bir kural daha var. Eğer bir araç çocuğunuza yaklaşıp onun dikkatini çekmeye çalışıyorsa, hızla aracın gittiği ters yöne gitmesini ve böylece yardım çağırmak için zaman kazanabileceğini öğretin.







3. Aile arasında kullanabileceğiniz bir “güvenlik sözcüğü” üretin.

Eğer bir yabancı çocuğunuza yaklaşıp ona “seni anne ve babana götüreceğinim” diyorsa böyle durumlarda kullanabileceğiniz ortak bir parola geliştirin. Bu parolayı sadece ailenizin tahmin edebileceği kelimelerden oluşturun. Böylece çocuğunuz ona yanaşan tanımadığı insanlardan uzak durmayı başarabilecektir.







4. Teknolojiden yararlanın.

Şimdilerde tüm çocukların elinde telefon ya da tablet olmasının en iyi yanı takip uygulamalarından yararlanabilmeniz olabilir. Bu uygulamalar harita üzerinden çocuğunuzun nerde olduğunu size anında gösterecektir.







5. Çocuğunuza olası durumlarda “onu tanımıyorum” diye bağırarak dikkat çekmesini öğretin.

Eğer biri çocuğunuzun elinden tutarak zorla bir yerlere götürmeye çalışıyorsa, ona bu durumlarda yapması gerekenleri tembihleyin. Bunlar arasında; bağırmak, ısırmak, tekmelemek kısacası çevreden yardım almak için dikkat çekebilecek her türlü agresif hareketin önemini anlatın.







6. Konuşma kurallarını ve süresini belirleyin.

Bir yabancı çocuğunuzla 5-7 saniyeden fazla konuşmaya çalışıyorsa, bu durumda orayı terk edip güvenli bir yere doğru yol almasını söyleyin. Bunun dışında yabancı bir insan ile mesafesinin en az 2 metre olduğundan emin olmasını ve eğer ona doğru yaklaşan birini görürse bu mesafeyi korumasını tembihleyin. Bu sahneyi evde deneyerek çocuğunuzla çalışabilirsiniz.







7. Yabancılarla asansöre olabildiğince binmemesini rica edin.

Çocuğunuza asansör beklerken sırtını duvara dayamasını böylece kimin yaklaştığını izleyebilme olanağını yaratmasını söyleyin. Eğer bir yabancı onu zorla asansöre davet ediyorsa istemediğini ve ailesinden birini beklediğini söylemesini isteyin.







8. Siz evde yokken kapıyı asla açmaması gerektiğini öğretin.

Eğer siz evde yoksanız ve çocuğunuz bir süre yalnız kalacaksa ona kapıyı kimseye açmamasını tembihleyin. Böyle durumlarda zor durumda kalmamak için zili cevaplamamasını, hatta gerekirse sizi aramasını isteyin.







9. Asla internetten biriyle tanışmasına izin vermeyin.

Hangi sosyal medya aracılığıyla olursa olsun, çocuğunuza internetten kimseyle tanışmaması gerektiğini öğretin. Bunun dışında ona ne olursa olsun özel bilgilerini (telefon, adres, okul gibi) paylaşmamasını ve resim alış-verişinde bulunmaması gerektiğini söyleyin.







10. Acil aramalarınıza numaranızı kaydedin.

Olası acil durumlarda numaranızı çocuğunuzun hızlı aramalarına kaydedin. Eğer bu işe yaramıyorsa ondan acil durumlarda çağrı alabileceğiniz bir saat, tablet ya da bir cihaz araştırın. Bu cihazlardan alarm aldığınızda ya hızlıca size ulaşacak ya da doğrudan polise yönlenecektir.