Bu yılki 23 Nisan’ı ağaçlar arasında hoplaya zıplaya kutlamak ister misiniz? Kuş sesleri içinde bol adrenalinli bir bayram günü geçirmek için rotanızı Xtrem Aventures macera parkına çevirebilirsiniz.

Maslak UNIQ İstanbul’daki Xtrem Aventures, şehrin içinde doğayla kucaklaşmak isteyen herkese açık bir macera parkı. “Yerden göğe kadar macera” sloganıyla yola çıkan Xtrem Aventures, bol adrenalinli bir “Survivor adası” gibi. Fransa, Almanya ve ABD dahil 15 ülkeden sonra Türkiye'de de macera severlerin hizmetine sunulan parkta 4-8 yaş grubuna özel koruyucu ağla çevrilmiş 20 oyun parkuru, 8 yaş üstü ve yetişkinler için ip parkurları ve zipline’lar gibi her yaş gubuna hitap eden farklı oyun alanları var.





8 bin metrekarelik ormanlık alanda, ağaçların arasına kurulan parkurlar hem çocuklar hem büyükler için. 4-8 yaş arası çocuklar yerden 7 metre yüksekte, koruyucu ağlarla çevrili parkurda top oynayabilir, salıncakta sallanmanın keyfini çıkarabilir ya da “Hobbit evlerine" uğrayabilirler. Aileler de isterlerse çocuklarının bu keyfine ortak olabilirler. Ama çocukları eğlenirken kendilerine farklı parkurlarda heyecan arayan yetişkinler için de, “emniyet kemerli yüksek ip parkurları”, “ağaç tepesi parkurları” ya da “yerden 10 metre yüksekte emniyet kemeri kullanmadan geçilmesi gereken ağlar” bol eğlence vadediyor.





Xtrem Aventures’e gitmişken...

Maslak UNIQ İstanbul, 23 Nisan’da çocuklar için birbirinden güzel atölye etkinlikleri de düzenliyor. “Cakes&Bakes Bonbon Şekerleri ile Kurabiye Yapımı” etkinliği 7-12 yaş arası çocuklar için. “Ahşap Oyuncak Yapma ve Boyama” etkinliği de tüm çocuklara açık.