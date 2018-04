Acaba hiperaktif mi?

Bazı çocuklar doğumundan itibaren daha sakin ve ağırkanlı bazı çocuklar ise anne karnındaki fasulye kadarki halinden itibaren kıpır kıpırdır. Sizinki de yerinde duramayan grupta mı? O halde aklınızda ‘acaba hiperaktif mi?’ sorusu belirmeye başlamış olabilir. Ancak sadece hareketli, biraz da zeki diye ‘evet hiperaktif ’ demek biraz güç.

Yazı: Arzu Vila



Kimi çocuklar diğerlerine göre gün içinde oldukça hareketli olur ve sürekli bir şeylerle uğraşıp dururlar. Bu tür çocukları uzun süre sakin sakin otururken görmek neredeyse imkansızdır. Aileler ya da çevre hemen bu tip çocukları hiperaktif diye yaftalasalar da aslında her çocuğun aynı olması beklenemez ve birçok çocuğun yaramazlık yapması da normal karşılanabilir. Medical Park Samsun Hastanesi’nden Psikolog Mustafa Güral, hiperaktivitenin üç temel özelliğini aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüsellik olarak sıralıyor ve ekliyor: “Hiperaktif çocuklarda bu üç özelliğe tanıklık ediyoruz. Hepsinin aynı oranda olduğu söylenemez, bazen biri diğerlerine nazaran daha ön planda olabilir. Hiperaktif çocuklar yaşıtlarına oranla daha hareketli, yerinde duramayan, sabit durmakta zorlanan, dikkatlerini tek bir noktaya odaklama güçlüğü yaşayan, ders sırasında ve sorumluluk aldıkları meseleleri yürütürken dikkatleri kolay dağılan, aklına gelen soruları herhangi bir denetime tabi tutmadan ve karşısındakinin konumunu önemsemeden söyleyen çocuklardır. Dürtüsel çocuklar ‘Dur, düşün, karar ver ve sonra eyleme geç’ yerine sadece eylemsel kısmında vardırlar. Elbette her yaramaz, haşarı ve hareketli çocuk hiperaktiftir de denilemez.”



HİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİ

Hiperaktif çocuklarda genellikle şu özellikler görülüyor...

• Yerinde duramazlar

• Oturması gerektiği halde oturamazlar

• Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekerler

• Yerli yersiz koşup tırmanırlar

• Çok konuşurlar

• Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırırlar

• Her zaman bir şeylerle uğraşırlar

• Sırasını beklemekte zorlanırlar

• Olaylara ya da konuşmalara müdahale edip yarıda keserler