Aikido ile gelişsin

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Bir Japon savaş sanatı olan aikido, aslında bir dövüş sporu olarak görülmemeli. Aynı zamanda zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimi sağlıyor, çocukların gelişimi açısından ideal bir spor olmayı başarıyor.

Yaz: Filiz Şeref



‘Bir sporla tanıştım disiplinim şaştı’ desem yeridir. Her spor disiplin kazandırır ama aikidonun çocuklar üzerindeki etkisini bizzat gördüm. Tabii bunda dersin hocası Hanshi Teddy Wilson’ın payı da büyük. 20 yıldır Türkiye’de kaizen aikijutsu/ aikido dersleri veren ve ‘91 yılından beri Türkiye’de yaşayan Wilson, çocuklarla tatlı-sert bir ilişki içinde. Böyle olması da normal, çünkü sporun felsefesi de bunu destekler nitelikte.



KATKISI ÇOK

İşin aslı, bir Japon modern savaş sanatı olan aikido, biz Türkler tarafından çocuklar için öncelikli bir spor dalı olarak ilk sıralarda yer almıyor. Biraz sert bir spor olarak geliyor kulağa. Peki neden çocuklarımızı aikidoya yönlendirelim derseniz, Wilson’a kulak verebilirsiniz. Aikidonunçocuk gelişimine katkısının çok fazla olduğunu söylüyor ve kişisel gelişimin 12 alanında olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Bunları şöyle sıralıyor; kendine güven, kendine saygı, kişisel farkındalık, öz disiplin, sorumluluk, mesuliyet alma, centilmenlik, sosyalleşme, akranlarıyla etkileşim kurma, grup/ takım olma bilinci, liderlik, saygı.



