Aktivite saati

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz, yaparken çok eğleneceğiniz bir aktivite origami!

Yazı: Filiz Şeref



Origami nasıl da eğlenceli bir aktivitedir. Biz çocukken televizyonda bu Japon sanatı ile ilgili bir program vardı ve biz de kağıtları televizyondaki kadın gibi katlamaya çalışır, yapamasak da eğlenirdik. Haliyle, Fransa’nın grafik ödüllü oyuncakları Djeco’nun eğlenceli origami setlerini görünce bayıldım. Siz de çocuğunuz için yeni bir aktivite arıyorsanız, makas ve yapıştırıcı kullanmadan, kağıtları katlayarak hazırlayabileceğiniz farklı tarzdaki origami setlerinden edinebilirsiniz. Bu setlere Hamleys, Zekids, Edunumo, Panel ve Joker mağazalarından ulaşabilirsiniz.