Alerjiye ‘dur’ demek gerek

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Sıklıkla kurduğumuz bir cümle var: “Şimdiki çocuklar çok alerjik!” Peki, bize mi öyle geliyor; yoksa gerçekten öyle mi? Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle alerjiyi iyi tanımamız gerekiyor.

Yazı: Elif Girgin



Alerji nedir? Çeşitleri neler? Gıda alerjileri solunum yolu alerjilerine dönüşebilir mi? Alerjik hastalıkların kesin tedavisi var mı? Nasıl teşhis ediliyor, tedavide hangi yöntemler uygulanıyor?



ALERJİYİ TANIYALIM

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Alerjisi Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony alerjiyi, “Çevremizde bulunan, hava ya da sindirim yoluyla vücuda giren, normalde zararlı olmayan ‘alerjen’ dediğimiz maddelere karşı vücudumuzun verdiği aşırı tepki” olarak açıklıyor ve “Biz alerji doktorlarının bildiği en temel şey, alerjinin yaşı yoktur! Alerji, hayatın ilk gününde ortaya çıkabileceği gibi herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Fakat genel anlamda çocuklardaki alerji erişkinlerden daha fazla” diyor. Çocuklarda en sık görülen alerjik hastalıkların başında solunum yolu alerjileri; yani alerjik rinit, alerjik bronşit ve alerjik astım geliyor. Alerjik hastalıkların etkilediği organlar ya da ortaya çıkma şekli yaşa göre değişiyor. Çocuklarda ilk iki yılda daha çok gıda alerjileri görülürken, bunları gıda alerjilerine bağlı alerjik bronşit izliyor. Gıda alerjileri yaşla azalırken, alerjik hava yolu hastalıkları denen ‘alerjik rinit’ ve ‘alerjik bronşit’ çocukluk çağında daha da sık ve ağır izleyen alerjik hastalıklar. Çocuklarda besin alerjisi gibi başlayan tablo bazen ortadan tamamen kaybolurken bazen de alerji yürüyüşü denilen alerjik rinit ve alerjik bronşit şeklinde devam ediyor. Bebeklik çağında en çok besin alerjisi görülüyor. Besin alerjileri genellikle bebeklik çağında, özellikle ek besinlere geçiş döneminde ortaya çıkıyor. Fakat daha erken ya da geç dönemlerde de gelişebiliyor. En tipik belirtileri ciltte kaşıntı, kızarıklık ya da döküntü oluşması. Ancak besin alerjileri bu bulgular dışında birçok organı da etkileyebiliyor. Besin alerjisi olan çocuklarda şüpheli gıdanın tespiti çok önemli. Alerji bazen sadece bir gıdaya karşı oluşurken bazen birden fazla gıdaya karşı da gelişebiliyor. Alerjik gıdanın tespitiyle birlikte yapılacak ilk şey o gıdanın diyetten çıkarılması. Eğer bebek küçükse ve anne sütü alıyorsa, çoğunlukla annenin de bebekle aynı diyeti uygulaması gerekiyor. Buradaki en önemli konu, sadece alerjiye neden olan gıdanın değil, gıdanın içine giren diğer gıdaların ve türevlerinin de kesilmesi! Örneğin, inek sütü alerjisi olan çocuklarda sadece inek sütünü kesmek yetmiyor, inek sütüyle birlikte yoğurt, peynir, tereyağı hatta bazen inek etini de kesmek gerekebiliyor.



BESİN ALERJİSİ

Her türlü besinin alerji yapma potansiyeli var ancak bazıları diğerlerine göre daha sık alerjiye neden oluyor. Çocuklarda süt, yumurta, buğday, yer fıstığı, fındık, balık, kabuklu deniz ürünleri, susam, çilek ve kivi daha fazla alerji riski taşıyor. Sıkça çikolata ve kakao tüketimi nedeniyle alerjik burun akıntısı, migren, deride kızarma, kaşıntı ve sindirim sistemi bozuklukları da görülebiliyor. Nadiren bal da alerjiye yol açıyor. Bebeklere bir yaşından önce bal önerilmiyor.



NEZLE Mİ, BAHAR NEZLESİ Mİ?

Alerjik rinit yani bahar nezlesinin belirtileri, özellikle histamin salgılanmasıyla birlikte başlıyor. Hapşırma nöbetleri, burun tıkanıklığı, burunda sürekli akıntı, gözlerde kaşıntı, sulanma (konjonktivit), burunda, dudakta, damakta ve boğazda kaşıntı, öksürük, baş ağrısı ve göz altlarında morluk ‘alerjik rinit’in belirtileri. En belirgin özelliği sık tekrar etmesi. Alerjik hastalıklardan şüphelenilmesi gereken durum, hangi organı etkilerse etkilesin, bulguların geçmemesi ya da geçse bile sık sık tekrar etmesi. Örneğin; nezle ve grip daha çok soğuk havalarda; sonbahar ve kışın ortaya çıkıyor ve beraberinde ateş, halsizlik, kırgınlık, boğaz ağrısı gibi bulgular oluyor. Genelde bir hafta, 10 gün içinde geçiyor. Ama çocuğun genel durumu iyiyken; nezle-grip durumu yokken, geçmeyen ya da sık tekrar eden burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşırma durumları varsa, bu noktada ‘alerjik rinit’ten şüphelenmek gerekiyor.



ÇOCUĞUM ALERJİK Mİ?

Alerjiler verdikleri birtakım sinyallerle aslında kendilerini belli ediyor. İşte tipik alerji belirtileri:

• Ciltte hassasiyet, kuruluk, kaşıntı, kızarıklık, döküntü, ürtiker ya da kurdeşen denilen lezyonlar ve çocukluk çağı egzaması denilen atopik dermatit

• Burunda kaşıntı, akıntı, tıkanıklık, hapşırma ve geniz akıntısıyla; kokulara karşı aşırı hassasiyet ya da koku alamama

• Gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma

• Geniz eti ve bademcik büyümesi

• Geçmeyen ve sık tekrar eden kulak yolu enfeksiyonları ve kulakta su toplanması

• Geçmeyen veya sık tekrar eden sinüzitler

• ‘Krup’ denilen, genelde sabaha karşı aniden ortaya çıkan ve sık tekrar eden gürültülü (havlar tarzda) öksürük

• Bronşları etkilemesi nedeniyle sık sık ortaya çıkan öksürük, hırıltı ve nefes darlığıyla ilerleyen alerjik bronşit ve astım

• Sindirim sistemini etkilediğinde; karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık ve reflü Alerjiler bazen tek bir organı etkilemekle birlikte genel bir halsizlik, iştahsızlık, büyüme geriliği, kansızlık, çok sık hasta olma durumlarıyla da karşımıza çıkabiliyor.



