Yaratıcı yazarlık atölyesi genç hikayeseverleri bekliyor.

Çocuk Atölyesi hayal kurmayı seven ve kurduğu hayellerle hikaye yazmak isteyen çocuklar için 2 günlük temel bir atölye çalışması hazırladı. Çocuk kitapları yazarları Özlem Özyurt ve Nermin Ferhan Karamuti tarafından gerçekleşecek atölye çalışması sırasında 'hikaye nasıl kurgulanır, karakter oluştururken nelere dikkat etmeliyiz, Yaratıcı yazar kimdir\aslında ne yapar

elerden beslenir, kelime dağarcığımızı nasıl zenginleştirebiliriz' gibi konular ele işlenecek.

Atölye tarihleri:

27 Nisan Çarşamba: 14:30 – 16:00

28 Nisan Perşembe: 14:30 – 16:00

Yaş grubu: 8 – 12 yaş

Atölye ücreti: : Toplam 100 TL ( 2 günlük atölye ücretidir.)

