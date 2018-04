Annelik meslek dinlemiyor

Beslenmeden sağlığa, eğitimden ruhsal gelişime kadar her konuda çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz. Ve gün geliyor onlar da anne oluyor. O güne kadar bize en doğru bilgileri aktaran bu kadınlar, anne olduklarında “Pratikte o kadar da kolay değilmiş” diyorlar mı acaba? Böyle düşündükleri ilk an ne zaman? Diğer anne-babalara verdikleri tavsiyeleri kendi hayatlarında uygulayabiliyorlar mı? Yoksa onların da kaçamakları var mı? Alanlarında uzman dört anneye sorduk, samimi itiraflar aldık.

Röportaj: Aslıhan Sever

Fotoğraf: Ozan Kutsal



Dr. Duygu Gür Ünal

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

“Elime gelen ıslaklığın ter değil de beş gündür yapmadığı kakası olduğunu görünce bütün ev halkı kalkıp bayram etmiştik.”



Anne olduktan sonra, ‘Bu iş kolay değilmiş’ dediğiniz ilk an hangisiydi?

28 haftalık gebeliğimde poliklinikte hasta bakarken suyum geldi. Bu nedenle bir süre için hastanede, doğuma kadar da evde yatmak zorunda kaldım. Efe Can daha doğmadan beni korkutmayı başardı. Neyse ki normal doğum zamanı gelinceye kadar durdu. Doğduktan sonra da her anne gibi bende de bir bocalama dönemi oldu. Avantajım bebeklere alışkın olmaktı.



Bebeklik döneminde sizi en çok zorlayan sorun ne oldu?

Bebekle aramda ruh uyuşmazlığı vardı. Doğum sonrasında sarılık bir ay kadar devam ettiği için en az 3-4 kez kan tahlilleri yapıldı. Küçük bebeğinin delik deşik olduğunu görmek insanı biraz üzüyor. Kritik dönem olan ilk bir haftayı geçince bu sefer de kaka yapamamaya başladı. Çoğu hastamda gördüğüm ve bir süre sonra geçeceğini bildiğim bu durum için bu sefer de ben “Acaba makat bölgesinde doğuştan bir kitle mi var?” gibi nadir görülen birçok olasılığı düşünüp ağladım. Rahat kaka yapsın diye günde iki veya üç kez oturma banyosu yaptırdım, Arnavut kaldırımlı yollar arayıp bebeğimi pusetle oralarda gezdirdim, masajlar yaptım. Bir gece yazlıktaydık. Oğlumu gece karanlıkta emzirirken elime bir ıslaklık geldi. Ne kadar terlemiş diye düşündüm. Islaklığın ter değil de beş gündür yapmadığı kakası olduğunu görünce bütün ev halkı kalkıp bayram etmiştik. Neyse ki bütün bu durumlarda objektif bakabilen ve doktor olmayan bir eşim var. Onun için doktor ne derse odur. “Sen hastalarına böyle bir durumda ne diyorsan odur” diyerek her zaman sakinleştirir beni. İyi ki o var.



İlk kez ateşlendiğinde ne yaptınız?

Sanırım sekiz ya da dokuz aylıktı. Sıcak geldi ama konduramadım. Ateşine baktığımda 37’lerdeydi ve ortamın sıcaklığına ve giydiklerinin kalın olmasına bağladım ama soymama rağmen ateşi yükselip halsizleşince ateşlendiğini fark ettim. Özellikle bir yaşın altındaki bebeklerde ateş konusunda dikkatli olmak gerektiğini ve risklerini bilmek insanı korkutuyor. Paniğe kapılmadım ama ‘korkmadım’ diyemem. Neyse ki çabucak iyileşti ama iki gece uyumadığımı hatırlıyorum.



Doktor bir anne, çocuğu hastalandığında neler hissediyor?

Bebekken hastaneden bebeğe mikrop götürmemek için eve girer girmez banyo yapıp, üzerimdekileri değiştirip, gargara yaptığımı hatırlarım. İlk hastalıklarında ‘Acaba ben mi taşıdım?’ diye çok düşündüm. Ama sonra alışıyorsunuz.Bu iyi niyetlerime rağmen üç kez yüksek ateş nedeniyle hastaneye yattık. Birinde altı gün kaldık ki benim için gerçekten çok travmatikti. Sormadan söyleyeyim; her seferinde oğlumu güvendiğim bir doktora teslim ettim ve olabildiğince karışmamaya, müdahale etmemeye çalıştım. Altı yaşına gelinceye kadar da en az 15 kere orta kulak iltihabı olmuştur. Doktor çocuğu diye daha az hasta olmuyor.



Hastalanmasın diye fark etmeden yapılan, aşırı titizlik ve sırta havlu koymak gibi önlemleriniz oldu mu?

Olmaz mı? Başta rahat büyüteceğim diye başlıyorsunuz, bakıyorsunuz ki sizin çocuğunuz diğerlerinden farklı, buluttan nem kapıyor, daha dikkatli olmaya başlıyorsunuz. Sıcak mı, soğuk mu? Esiyor mu? Terli mi? Hep bunlar dolaşıyor kafanızda... Daha geç hasta olsun diye oğlum üç buçuk yaşında kreşe başladı. O döneme kadar evde bakıldı. En çok ne zaman anne-babalarla empati kurmaya başladınız? Bebek doğar doğmaz. Hayatınız bir anda o kadar farklı oluyor ki... Küçücük bebek bir anda sizi parmağında oynatıyor.



Aşılarla ilgili bazı spekülasyonlar var. Siz ne düşünüyorsunuz?

Asistanlığım sırasında suçiçeğinin komplikasyonlarından vefat eden hasta görmüştüm. Suçiçeği gibi basit ve herkesin sorunsuz geçirdiğini düşündüğümüz hastalıktan bir çocuk neden kaybedilsin hiç anlamam. Aşıların hastalıklara karşı koruduğunu ve yapılması gerektiğini düşünüyorum. Daha iyisi olana kadar aşıya devam... Bebekken oğluma ben aşı yapmıyordum. Annesinin ona acı verdiğini düşünmesini istemedim. Güvendiğim bir arkadaşım aşılarını yaptı. Son dönemdeki aşılarını ben yapıyorum ama elim titremiyor değil.



Beslenmesinde yasaklar var mı?

Bilinçli bir çocuk ama yine de markette çikolata reyonundan geçerken defalarca “Anne çikolata zararlı değil mi?” deyip, kasaya geldiğimizde orada gördüğü çikolatayı alıp alamayacağımızı sorabiliyor. Sinemaya gittiğimiz bir gün mısır patlağının hiçbir işe yaramadığını, çok kötü koktuğunu söyledikten sonra mesajı almıştım. Anlamamış gibi “Evet oğlum haklısın” diyordum. Neredeyse bileti uzatıyorduk ki “Anne benim canım çok mısır istiyor” dedi. Sıradan çıkıp mısır aldık. Sinema boyunca mısır bacaklarının arasındaydı. Bana birer birer vermeye kıyabiliyordu. O gün acaba çok mu sıkıyorum diye çok düşündüm ama kurallar olmak zorunda… Yoksa o kadar çekici ve muzır şey var ki...