Arabası varsa plakası da olsun!

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Bebeğinizin arabasına özel bir plakası olsun, üzerinde de adı yazsın ister misiniz?

Yazı: Filiz Şeref



Çocuğunuzun pusetine, akülü araba veya motorlarına asarak kullanabileceğiniz bu size özel bebek plakasını bayrak, resim ve doğum tarihi yer alacak şekilde de sipariş edebiliyorsunuz. bebekplakasi. com üzerinden dilediğiniz tasarımı yaparak sipariş verebilirsiniz. Eğer farklı bir bebek hediyesi arıyorsanız da, inanın çok özel ve yaratıcı bir seçenek! Bebek Plakası ekibi hediye plakanızı ve paketini özenle hazırlayıp hediye notunuzla birlikte sahibine ulaştırıyor.