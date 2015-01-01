Çocuğunuzun hem hayal gücünü geliştirecek hem de motor becerilerini artıracak olan resim ile çok daha sağlıklı bireyler yetiştirmeniz mümkün olacak.

Çocuklar bu d��nya üzerine bırakılan en mükemmel miraslardır. Bir çocuğun gelişiminde rol oynamak, ona hayatının her döneminde faydası olabilecek bir alışkanlık katmak elbette tüm ebeveynlerin arzusu olsa da kimi zaman bunun nasıl yapılması gerektiği hakkında kararsız kalınabiliyor. Konu sanat olduğunda hemen herkes çocuğunun bir sanat dalına eğilimi olmasını arzu eder. Hatta çoğu zaman farklı sanat etkinlikleri ile çocuğunun becerilerini keşfetme yönüne giden veliler için bu alandaki ilk seçenek çoğunlukla resim olur.



Çocukların kendilerini ifade etme yöntemlerinden biri olan resim, özellikle belirli yaşlarda çocukların hissettiklerini anlama açısından yol gösterici bir özelliğe sahiptir. Çocuğunuz içine kapanık bir dönemden geçiyor ve sizinle bunun nedeni paylaşmıyorsa yaptığı resimlere dikkat etmeniz bu yönde bir fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır. Yaptığı resimler ile istemsiz bir şekilde içindeki duyguları dışa vuran çocuğunuzun içinde kopan fırtınaları bu yöntem ile çok daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Pek çok pedagog çocukla iletişim kurmak için özellikle belirli yaşlarda resimden faydalanır. Sizin için anlamsız gelebilecek pek çok figür usta ellerin gözünde derin bir anlama sahip olabilir.







Çocuğun çizgileri hatta boyayı kullanma şeklinden öfkeli ya da mutsuz olduğu sonucunun çıkartılması birkaç dakikalık bir süreyi alabilir. Çocuğunuz yaptığı ilk resimlerde çevresinde gördüklerini, edindiği bilgileri ve gözlemleri yansıtacaktır. İlk resimlerinin onun ilk eserleri olduğu unutulmamalıdır. Küçük yaşlarda çocuğuna alacağınız parmak boyaları ile bu alanda kendini tanıyan çocuk ileride de resme özel bir ilgi besleyebilir.



Özellikle titiz olan annelerin çocuklarına bu fırsatı evde pek tanımadığı düşünüldüğünde bu yararlı aktivitenin bir başka alanda gerçekleştirilmesi gündeme gelmelidir. Profesyonel bir ekip ile Art Akademi’de çocuklar için resim etkinlikleri düzenlenmekte, bu etkinlikler sayesinde çocuklar keyifli zamanlar geçirirken aynı zamanda gelişimlerini de tamamlamaktalar.



Art Akademi

Çocuğunuzun yeteneklerini sergilemesi için bir fırsat niteliğinde olan Art Akademi, uzman gözetiminde çocuğunuzun hayal dünyasını geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Böylece hem çocuğunuz motor kas gelişimi güçlenmiş hem de faydalı ve kaliteli bir zaman geçirmiş olacak. Art Akademi’de çocuklar için resim özellikle 6-11 yaş arasında bulunan çocukların yaratıcı düşünme yetilerinin desteklenmesi açısından büyük bir faydaya sahiptir. Her dersin 1-1,5 saat kadar sürdüğü Art Akademi’de çocuklarınız hem sosyalleşme hem de kendiniz çizgilerle ifade etme şansını yakalamış olacak.



Kültür, sanat ve hobi atölyesi olarak büyük bir üne sahip olan Art Akademi, 2015 yılında İstanbul’da kuruldu. Çocuğunuz için keyifli ama aynı zamanda eğitici bir aktivite arayışına girdiyseniz ve bu alanda profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Art Akademiyi arayarak çocuğunuzu bu ailenin bir parçası haline getirmek olmalı.







Çocuklar için yaratıcı sanat resim kursları ile varlığını güçlendiren Art Akademi tek günlük aktivite şansını da sizlere sunuyor. Sadece resim alanında değil daha birçok alanda hizmet veren Art Akademi ailesinde kendinize bir yer edinmek ve çocuklarınızın kendini tanımasına fırsat vermek adına hemen sayfalarını inceleyerek kendiniz ve çocuğunuz için en doğru atmanız mümkün.



Özellikle İstanbul’da yaşıyor ve şehrin sıkıntılarından uzak birkaç saat geçirmek adına kendinize ve çocuğunuza bir aktivite arıyorsanız Art Akademi ile bu isteğinize ulaşmanız artık mümkün olacak. Sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye onların kendilerini bulmalarını ve ifade etmelerini sağlayan bir uğraş olacaktır.



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