İngiliz yazar Tanith Carey son kitabında, "Neden asi ergenler evlilikleri bozuyor" konusunu ele aldı. Carey, "What’s my Teenager Thinking? Practical Child Psychology For Modern Parents" (Ergenim Ne Düşünüyor? Modern Ebeveynler için Pratik Çocuk Psikolojisi) isimli kitabında, istatiksel olarak evliliklerin bozulmasının daha çok çiftlerin ortak çocuklarının gençlik ve asilik çağına denk geldiğini yazdı.

Bazı örneklerle de tezini destekleyen yazar kitabında, "Araştırmalar da bunu gösteriyor. Genelde çiftler arası her şey çok iyi giderken, kavgalar daha çok çocukların ergen olma dönemlerinde artıyor. Çünkü çiftler bu dönem evdeki tartışmaları kaldıramıyorlar. Özellikle de çocuklar ağır bir ergenlik yaşıyorsa bu kavgaların şiddeti daha da artıyor" cümlelerine yer verdi.



HEDİYE OLAY OLDU

Joanna ve Simon May isimli çiftin 18 yıllık evliliğinin 14 yaşındaki oğulları George'un bilgisayar oyunu nedeniyle bozulduğunu da örnek veren Carey, Joanna May'in şu sözlerine yer verdi: "Eşim Simon'un George ile birlikte ona doğum günü hediyesi alsın diye bir oyun dükkanına gönderdim. Ben de AVM'de alışveriş yapmaya devam ettim. Ancak cinsellik ve şiddet içeren bir oyun almışlardı. Kavga ettik. Simon bana George'un tüm arkadaşlarının bu oyunla oynadığını söyledi. O kadar çılgına dönmüştüm ki alışveriş arabasını tekmeledim. Günlerce konuşmadık ve sonra ilişkimiz giderek kötüye gitti. Diğer çocuğumuz daha küçüktü. Ergen oğlumuzla ilgili sürekli fikir ayrılıkları yaşadık ve evliliğimizi uzun süre kurtarma yoluna gittik ancak başaramadık."



İngiltere'de yapılan araştırmalarda genellikle boşanmaların 40'lı yaşlara denk geldiğini ve bu da çiftlerin çocuklarının ergenlik dönemine denk geldiğini söyledi. Ancak kısır döngü şeklinde, çiftler arası tartışmalar da, çocukların en çok ebeveynlerinin onları hayatla başa çıkmaya hazırlama dönemlerine denk geliyor.

CİDDİ TARTIŞMALAR BAŞLIYOR

Carey, "Çocuklar küçükken anne babalar, daha çok uyku zamanı, yemek düzeni gibi konularda birbirleriyle ters düşebiliyor. Ancak ergenlik döneminde daha ciddi konular tartışmaya yol açabiliyor. Örneğin, sigara, içki içmek, cinsellik yaşamaları gibi konularda aile içi tartışmalar yaşanabiliyor. Bizler çocuklarımızı, gençlerin baş edemeyeceği bir topluma hazırlamaya çalışıyoruz. Toplumda kötü alışkanlıklara sahip olan gençler çok fazla ve bu nedenle gereğinden fazla panik yapıyoruz. Yine bu dönem maddi olarak da çok fazla harcamalar yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü gençler birbirlerinden gördükleri için daha fazla ve pahalı şeyler istiyorlar. Onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. En son çıkan cep telefonu, bilgisayar ve kıyafetler alıyoruz. Onların böylece daha iyi yetişeceğini sanıyoruz" dedi.