Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim
Happy nest doğal yaşam kulübü
Happy Nest Doğal Yaşam Kulübü, bahar ve yaz boyunca aileleri Terkos Gölü’nün kıyısında bulunan Durusu Park’a götürüyor. Çocuklar burada trekking yapıyor, uçurtma uçuruyor ve tarladan topladıkları sebzelerle kendi salatalarını hazırlıyor. Doğa ile haşır neşir olabilecekleri program ve tarihler için happynest.com.tr’ye göz atın. Atatürk Arboretum’u da şehir merkezinden biraz uzak olsa da sunduğu değişik ağaç ve bitkilerle adeta bir cennet. Çocukların farklı mevsimlerde doğanın nasıl değiştiğini görmeleri ve bitkileri keşfetmeleri için en doğru adreslerden biri.