Baharda İstanbul'u çocuklarla keşfedin

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Çocukların doğaya en uzak kaldıkları şehirlerin başında İstanbul geliyor. Neyse ki minikler doğa ile buluşsun diye birçok yaratıcı fikir ve cesur girişimci var.