Modacılara ilham veren, 57 yılda yüzlerce karaktere bürünen çocukların sevgilisi Barbie, hayranlarına Roma’da açılan Barbie ‘The Icon’ sergisini görme şansı sunuyor.

“Barbie: The Icon” sergisinde, ilk Barbie’nin yanı sıra simgesel değeri olan 380 bebek, ev ve aksesuarları; dünyanın en ünlü modacıları tarafından tasarlanan kıyafetleri yer alıyor.

Yıllardır çocukların vazgeçilmez oyuncağı olan, kuşaklar boyu yakın tarihe şahit olurken ünlü modacılar tarafından tasarlanan kıyafetleri ve yaşam tarzıyla bir ikona dönüşen Barbie, sevenlerine Roma’da açılan Barbie ‘The Icon’ sergisine gitme olanağı sunuyor. Barbie ve Migros işbirliğiyle düzenlenen kampanyada Money Club Card ile tek seferde 25 TL ve üzeri Barbie oyuncağı alışverişi yapanlar, Roma seyahati için bir çekiliş hakkı kazanıyor.

Barbie’ler Roma’nın en ünlü müzelerinden birinde sergileniyor

Barbie’nin 57 yıllık serüveni, 15 Nisan’dan itibaren, Barbie “The Icon” kitabının yazarı Massimiliano Capella'nın küratörlüğünde Roma’da Complesso del Vittoriano Müzesi’nde Barbie ‘The Icon’ sergisi adı altında sergileniyor. 5 ayrı bölümden oluşan Barbie sergisinde, farklı kadın vücutlarını yansıtan üç yeni vücut biçimi “balık etli”, “uzun” ve “minyon”a ek olarak İngiltere Kraliyet Ailesi'nden genç çift Prens William ve Catherine'nin düğün bebeklerini içeren Barbie Fashionista serisinin örnekleri de yer alıyor. İzleyiciler sergide, ilk Barbie bebeğinden itibaren 50’den fazla milleti temsil eden ve farklı zamanları yansıtan moda ikonunun tarihsel gelişimine şahit olmanın yanı sıra eğlenceli bilgiler de öğrenebiliyor.