Başarılı bir okul hayatı için öneriler

Çocuğunuz okula gidiyorsa onun için yapabileceğiniz en iyi şey onu en pahalı okula yazdırmak, ödevlerine yardım etmek ve iyi not aldığında ödüllendirmek değil; ona sonsuz sevginizi ve güveninizi hissettirmek…

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren onun hangi anaokulunda eğitim göreceği, yabancı dil ile kaç yaşında tanışması gerektiği gibi birçok konuda en azından zihinsel hazırlık başlıyor. Ancak anne-babalar özellikle bu çağın çocukları için kendi doğrularının her zaman işe yaramadığını fark ediyor ve destek arıyor. Günümüzde bu ihtiyacı öğrenci koçları karşılamaya başladı. NLP destekli öğrenci koçluğu yapan Oğuz Akyıldız ile buluştuk, sistemin çok önemsediği ‘başarı’ kavramının içeriğini ve başarılı çocuklar yetiştirmenin yollarını konuştuk.



Başarılı bir okul hayatını tanımlar mısınız?

Başarı kişisel bir olgu aslında, genellemek yanlış olur. Başarıya tek bir tanım verilemez, eğer verilirse rekabet yaratır, bu da zorluktur. Oysa başarılı olmak zor olmamalı. İçsel mutluluğu, huzuru yakalamış, kendini ifade edecek bir hayatı yaratmış her insan başarılıdır, çünkü mutludur. Oysa her başarılı insanın mutlu olduğundan söz etmek mümkün değil. Başarı dışsal onayı değil, içsel hazzı gerektirir; ona ulaşmış kişi zaten diğerlerinin takdir ya da onayına ihtiyaç duymaz. Buradaki kritik konu, çocukların genel kabul gören iyi okul, yüksek not gibi kriterler dahilinde motive edilmelerinden ve bu süreç sonucunda değerlendirilmelerinden öte, o çocuğun içindeki kendi cevherinin farkına varması ve bunu işlemesine olanak sağlamak.



Yani çocuğun okuyacağı okulun ya da notlarının hiçbir önemi yok mu?

Hiçbir şey çocuğun kendi yeteneklerini keşfetmesi ve bu yönde ilerlemesinden daha önemli olamaz. Zaten bizim eğitim sistemimizin de en büyük eksikliği bu. Üniversite öncesinde tüm çocuklar bir örnek kabul edilerek aynı eğitime tabi tutuluyor, ilgi alanı ya da meslek seçimi ancak üniversiteye giriş aşamasında gündeme geliyor. Oysa ilkokuldan ve mümkünse daha da öncesinden başlayarak çocuklar kendi kimliklerinin farkına varacakları bir eğitimde yoğurulmalı. Ancak o zaman bilinçli seçim yapma olgunluğuna erişebilirler. Ne yazık ki şimdiki eğitim sisteminde çocuklar hem derslerden soğuyor hem de hayatlarının en güzel çağlarını kaçırarak küçük yaşta psikolojik sorunlarla baş etmek zorunda bırakılıyorlar.



Hangi psikolojik sorunlardan bahsediyorsunuz?

İki önemli konu ön plana çıkıyor; başarı baskısı ve devamında başarısızlık kompleksi ile ortaya çıkan boşluk ve anlamsızlık hissi. Boşluk hissinden kastım, çocukların kendileri ile ilgili farkındalıkları. Ne eğitim sistemi ne de anne-baba çocuğa kendini tanımasına yönelik bir yetiştirme tarzında olmadığı için çocuk bir süre sonra ister istemez boşluğa düşüyor. Tüm bu bilgisayar ve cep telefonu merakı ve hatta bağımlılığın da sebebi bu… Kendisine en yakın gelen ve büyük beceriyle içinde bulunabildiği sanal ortam, çocuğa yapay bir kişilik katıyor, boşluğu doldurma sürecinde kritik bir yanılgı yaratıyor.