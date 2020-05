Bebeğin ilk yüzme pratiğini yapabileceği bebek havuzu, onun bedensel gelişimi ve hareket kapasitesi için oldukça yararlıdır. Bebeği için en iyisini isteyenler; bebek havuzu ile ilgili kafanızda soru işareti kalmaması için bu yazıyı hazırladık.

Bebeğin fiziksel gelişimi ilk olarak anne karnında suyun içerisinde başlar. Dünyaya gözlerini açtıktan sonra bebeğiniz suyun içerisine her girdiğinde anne karnındaki hissini yaşar. Bu his güven duymasını sağlar. Bebek havuzu, bebeğin anne karnındaki atmosferini yaşaması ve bu güvenli atmosfer içerisinde özgürce hareket etmesi için bebeğe ortam sağlar. Bebek havuzu, bebeğin bedensel gelişimi ve uyku düzeni için faydalı olan, yüzme pratiği yapabileceği bir alandır. Bebeğiniz, bebek havuzunda eğlenceli saatler geçirebilir. Bebeğin enerjisini atmasını, gevşemesini ve sakinleşmesini sağlar.





Neden Bebek Havuzu?

Bebek havuzu çocukları suya alıştırır. Çocuğunuzun yüzme pratiği yapmasını sağlar. Yazın havuza ya da denize götürme şansınız yoksa bebek havuzu ile bebeğinizin serinlemesini sağlayabilirsiniz. Suyun rahatlatıcı etkisi bebeğinizin gevşemesini ve sakinleşmesini sağlar. Onun uykusunu düzene koyar ve rahat bir uyku geçirmesine katkıda bulur. Bebek havuzu bebeğinizin beden gelişimi için de faydalıdır. Bebeğin hareket kapasitesini geliştirir. Fiziksel gelişimi için oldukça yararlı olan bebek havuzu, bebeğinizin özgürce hareket edebilmesine olanak tanır. Bebeğinizin eğlenceli vakit geçirmesini sağlar.









Bebek Havuzu Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bebek havuzu alırken ilk dikkat etmeniz gereken şey havuzun boyutlarıdır. Havuz bebeğiniz için çok büyük olmamalıdır. Havuzun yapıldığı maddenin hipoalerjenik olmasına ve içerisinde bulunan ftalat miktarının az olmasına dikkat edin. Ftalat, pvc ve plastik maddelerin esnekliğini artırmak için kullanılan bir maddedir. Kanserojen etkisi olan ftalatın, alacağınız bebek havuzunun içeriğinde yüzde birin altında olmasına özen gösterin. Büyüme ve davranış bozukluğuna, kansere, astıma ve obeziteye neden olan bisfenol-a maddesini barındırmadığına emin olun. Bisfenol-a pet şişelerden, fişlere, oyuncaklara kadar kullandığımız birçok üründe bulunan bir maddedir. Ancak çocukların kullandığı eşyalarda bulunmaması gerekir.





Bebek Havuzunu Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bebek havuzu almadan önce doktorunuza danışın. Bebek havuzunu aldıktan sonra muhakkak yıkayın ve havalandırın. Yıkama esnasında sabun ve su kullanın. Deterjan havuzun aşınmasına neden olabilir. Yumuşak hareketler ile ovalayın, bastırmayın. Saklamadan önce kuru bir bez ile silerek kurutun. Güneş ışığından ve ısıdan uzakta saklayın. Havuza koyacağınız suyun sıcaklığı yirmi beş dereceden az olmamalı. Eğer bebek üç aydan küçük ise bebeğin suya alışması için suyun derecesinin otuz derecede olması gerekir. Bebeği havuzda kesinlikle yalnız bırakmayın. Bebeğiniz her zaman uzanıp kollarınıza alabileceğiniz mesafede olsun. Havuzda banyo yağı kullanmaktan kaçının. Bu gibi ürünler, havuzun aşınmasına neden olacaktır. Havuzu, içerisinde bebeğiniz varken hareket ettirmeyin; bebeğinizin yaralanmasına neden olabilirsiniz. Havuzun içindeki suyu her kullanımdan sonra boşaltın. Bekleyen su bebek havuzu içerisinde bakteri oluşmasına neden olur. Her kullanımdan sonra içerisindeki suyu boşaltarak, havuzu kuruttuktan sonra ısıdan uzak bir yere kaldırın.