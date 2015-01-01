Anne-babası Aden’in odasını tasarlarken standardın dışına çıkarak mavinin hakimiyetine son vermiş!

Yazı: Gülru İncuEğer bebeğiniz erkekse size sunulan seçeneklerin çoğunun mavi ve tonları olacağını tahmin edersiniz. İrem-Mert Akalın çifti de bu nedenle Aden’in yatak odasını planlarken renk konusunda özgür seçim yapmayı hedeflemiş. Tercihleri de natürel tonlarla döşenmiş kullanışlı bir odadan yana olmuş. Minik Aden belki uzun bir süre çocuk yatağında yatmayacak ama anne babaların da heveslenip erken davranmaya hakkı yok mu? Onlar da bu haktan yararlanıp otomobil yatağı, ‘nasıl olsa ileride isteyecek’ diye düşünüp satın almış. Hatta orijinal rengi kırmızı olan karyolayı, karbon fiber kaplama ile fümeye dönüştürmüşler. İrem Akalın, ''Oldukça zahmetli bir iş olduğu için tavsiye etmem''diyor. Aklınızda olsun. Evin her köşesinde farklı ışık oyunları kullanmayı çok seven annesi, oğlunun odasını da es geçmemiş ve Galata’daki bir tabelacıda Aden için de bir tasarım yaptırmış. Pencere önündeki alanı dolaplar için, altında kalan bölümü ise okuma köşesi olarak kullanılmış. Aden 20 günlük olduğundan beri bu köşe onların masal okuma köşesi...