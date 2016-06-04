"Masal iyileştirir,
masal büyütür, masal düşündürür, masal çözer!” inancına sahip bu işe gönül
verenler tarafından masal anlatıcılığı sanatı yeniden canlandırılıyor.
Beşiktaş Belediyesi ve
KidsNook Masal Akademi, 4-5 Haziran tarihlerinde Akatlar Sanatçılar Parkı'nda
Türkiye'nin ilk masal şenliği olan “Bir Varmış Bir Yokmuş" etkinliğini
gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz sene ilki yapılması planlanan fakat hava
muhalefeti sebebiyle sonlandırılamayan Masal Şenliği, kaldığı yerden devam
ediyor. İki gün boyunca sürecek masal şenliği dopdolu programı ile hem
çocukları hem yetişkinleri masalların büyülü dünyasına götürüyor! Katılımın
ücretsiz olduğu bu özel organizasyona herkes davetli!
Türkiye'deki masalcıların
bir araya geldiği, çocuklar için masal anlatım performanslarının sergilendiği,
ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik eğitimlerin verildiği bir masal merkezi
olarak kurulmuş Kidsnook Masal Akademi ve Beşiktaş Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atıyor!
Türkiye'nin farklı
illerinden gelen anlatıcıların ve Türkiye’nin en önemli müzelerinin
ağırlanacağı Masal Şenliğinde çocuklar ve yetişkinler, masalların büyülü
dünyasında kaybolacaklar…
Bu özel organizasyon, gerek açık sahne gerekse kapalı çadır programları ile çocukları masallar dünyasında iki gün boyunca ağırlayacak… Halka açık bir organizasyon olan Bir Varmış Bir Yokmuş Masal Şenliğinde ayrıca canlı performanslar ve çocuk etkinlikleri de yer bulacak.
Bir Varmış Bir Yokmuş
Masal Şenliği Programı
4 Haziran 2016,
Cumartesi
Açık Sahne
12:00 Belediye Başkanı
Murat Hazinedar ile Açılış ve Müzisyen Anne ile Ritim Şov
13:00 Ayşegül Dede ve Hatice
Aslantaş ile Mim’li Masallar (3-99 yaş)
14:00 Mehmet Erbil
15:00 Çiğdem Şimsek ile
“Anadolu Masalları” (3-99 yaş)
16:00 Serkan Kırmızı
“Davulumdan Meseller” (9-99 yaş)
17:00 Didem Köktaş ile “
Elmanın Çekirdeği “
18:00 Semih Ali Aksoy ile
“Hikaye Saati “ (9-99 yaş )
19:30 Müzik
20:00 Didem Köktaş“
Yetişkin Masalları”
21:00 Musa Dede ile
“Meseller”
Kapalı Çadır
11:00 Hafize Güner ile
Masal / Yoga (6-9 yaş)
12:30 Nilay Yılmaz ile
“Masal Halısı” Yaratıcı Yazma (9-14 yaş)
14:00 Songül Bozacı ile
"Evvel Zaman İçinde, Masal Sanat İçinde" (8-12 yaş)
15:30 Sanem Nane ile
“Masal-Ses-Nefes”
17:00 Ayşegül Dede ile
“Yetişkinler için Masala Hazırlık Workshop”
5 Haziran 2016, Pazar
Açık Sahne
12:00 Semih Ali Aksoy ile
“Hikaye Saati “ (9-99 yaş )
13:00 Ayşegül Dede ve
Hatice Aslantaş ile Mim’li Masallar (3-99 yaş)
14:00 Didem Köktaş
ile“Elmanın Çekirdeği “
15:00 Eskişehir Masal
Şatosu
16:00 Onur Erol ile
“Müzikli Masallar”
17:00 Serkan Kırmızı ile
“Davulumdan Meseller “ (9-99 yaş)
18:00 Çeşitli Dillerde
Masal Anlatımı
19:00 Müzik
20:00 Didem Köktaş
“Yetişkin Masalları”
21:00 Ali Denizci ile
Sohbet
Kapalı Çadır
11:00 Çiğdem Odabaşı
12:30 Özge Yaran ile
“Masallarla Dans” (7-12 yaş)
14:00 Hatice Aslantaş
“Masal Pantomim Atölyesi”
15:30 Songül Bozacı “Masal
Drama Atölyesi”
17:00 Dr. Nesli Keskinöz
Bilen ile "Masallar ve Bilinç Dışındaki İzdüşümleri" ( Yetişkinler
İçin)
Şenlikle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.