Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taşkesen, beslenme hatalarına düşmemek için katı gıdaya geçişte ailelere şu önerilerde bulunuyor:

• Bebeği kaşıkla tanıştırırken kaşığı öncelikle üst dudağın altına değdirin.



• Kendi yemek istediğinde özgür bırakın.



• Besleyen kişi ile bebek aras��nda uyum olması, besleyen kişinin sabırlı ve hoşgörülü olması çok önemli.

• Kendi istediğiniz kadar değil, bebeğin veya çocuğun yiyebileceği kadar küçük miktarlarda başlayın ve artırarak sunum yapın.

• Çocuğu sevmediği yiyecek için zorlamayın. Aynı yiyecek bir süre sonra tekrar denenebilir.

• Yemek saatleri düzenli olmalı, sofra alışkanlığı mutlaka oluşturulmalı.

• Bebeklerin mama sandalyesinde oturtularak beslenmesi ve masanın kenarında aile ile beraber olması hem görsel hem de sosyal açıdan bebeği geliştirir.

• Elinizle tabakla arkasında dolaşmayın.

• Aralarda iştahını kesebilecek besinler ile ödül olarak şeker veya çikolata gibi tatlı besinler vermeyin. Bu konuda tutarlı olun.

• Az yemek yiyen çocuklar için öğünleri artırın ve öğünün içeriği zenginleştirin.

• Yemeği tabakta sunun ve kendi yemesini teşvik edin.

• Yemekleri gerekirse çocuğun ilgisini çekecek şekilde süsleyin.

• Çocuğa besinlerin yararlarını oyunlarla anlatın.

• Yemek sırasında çocuğun veya bebeğin dikkatini dağıtan reklam, telefon, tablet ve video kullanmayın.

• Kalabalık ortamda veya arkadaşları ile yemek yemesi çocuğu olumlu etkiler. Bu açıdan bazı çocuklarda kreş ve anaokulları iyi bir çözüm olabilir.

• Eksikliği saptanan vitamin ve mineralleri yerine koyun, gereksiz vitamin ve mineral desteğinden kaçının.