Genetik faktörler ile oldukça büyük bir etkisi olan boy uzunluğunun dış etkenler ile sonradan uzatılması da artık mümkün hale geldi.

Uzun boy herkesin hayali. Buna karşın birçok insan, boyunun kısa olmasından dolayı büyük bir endişe duyarak şikayet ediyor. Boy uzatma yöntemleri ise günümüzde geçerliliğini son hızla koruyor. Boy uzatma konusunda en çok dikkati çeken düşünceler arasında yenilip içilen gıdaların boyun uzamasında etkili olduğudur. Oysa bunlar uzun bir boya sahip olmak için elbette tek başına yeterli değildir.



Kemiklerin arasında bulunan büyüme plakları boyun sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Bu plaklar zaman içinde gelişir ve bununla beraber hücreler de kemik yapısının uzamasında rol oynamaya başlar. Kemik yapısının en yoğun olarak uzama gösterdiği dönem ergenlik çağıdır. Büyüme plaklarında ergenlik döneminden hemen sonra kapanma gerçekleşir. Boy uzamasının durduğu dönem ise işte tam olarak böylece başlamış olur. Buradan varılacak sonuç ise 19-20 yaşları arasında boyun uzamasının duracağıdır.



Boy uzatma için etkili faktörler nelerdir?

Boy uzatma yöntemleri mevcut olsa da boyun asıl olarak belirlenmesi vücut içinde zaten genler ile sağlanmıştır.



Genetik faktörler

Anne ve babası kısa olan bir çocuğun boyunun uzun olması çok beklenen bir durum değildir. Aksi nadir olarak görülse de bunun da geçmiş genlerle bağlantıları mutlaka vardır.



Doğduğunuzdaki vücut ağırlığınız

Doğduğunuz andaki kilonuzun boyunuzun etki edebileceğini biliyor musunuz? Eğer çok kilolu bir çocuk olarak dünyaya gelmişseniz daha uzun boylu, çok zayıf bir çocuk olarak dünyaya adım attıysanız daha kısa boylu olabileceğiniz gerçeğini unutmamalısınız. Boy uzaması bakımından etkili olan bir başka faktör ise ergenlik çağlarında yapılan egzersiz ve sporlardır. Ergenlik döneminde yapılması önerilen belli başlı sporlar kemiklere olumlu yönde etki edeceği için boyun beklenenden çok daha uzun olmasına olanak sağlamaktadır.



Boy uzatma egzersizleri

Ergenlik çağından önce başlanarak düzenli yapılacak egzersizler ile genlerinize bir miktar da olsa meydan okumanız mümkün hale gelecek.



- Yüzmek

- İp atlamak

- Bisiklete binmek

- Zıplamak

- Voleybol

- Basketbol



Asılı kalmak gibi pek çok spor ve egzersiz boy uzatma teknikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır ve en etkili yöntemlerdendir.



Boy uzatma egzersizleri düzenli olarak yapıldığı takdirde uzun vadede olumlu kazanımlara neden olur.



Boy uzatma hareketleri

Duruşunuzu düzeltin

Boy uzatma konusunda dikkate almanız gereken ilk madde duruş bozukluklarını düzeltmek olmalıdır. Duruş bozukluğu sadece boy uzatma konusunda değil, sağlıklı bir iskelet sistemine sahip olma adına da gereklidir.



Yürüyüşü doğru olarak yapın

Yürüyüş yaparken doğru bir şekilde hareket sağlamanız oldukça önemli. Yürüyüş esnasında kafanızı ve çenenizi yukarda tutarak yürümelisiniz. Sadece bu şekilde yürümeniz bile sizi normalden 3 cm daha uzun göstermeye yetecektir.



Asılma ve gerilme hareketleri

Boy uzatma egzersizleri arasında en çok bilinene ve tercih edilenleri arasında asılma ve gerilme hareketleri geliyor. Asılma ve gerilme hareketlerinin omurilik üzerindeki olumlu etkileri boy uzatmayı da sağlayacaktır. Askı egzersizi gücünü yer çekiminden alması açısından oldukça etkilidir. Yatay bir çubuğa tutunarak aşağıya doğru asılmanız omurganızın üzerindeki baskının azalmasına olanak tanır. Böylece disklerin arası açılır ve esner.



Kobra Hareketi

Bu hareketi yapmak için omuz hizasında avuç içiniz yere bakacak şekilde yüz üstü bir pozisyon almanız gerekiyor. Ardından çenenizi yukarı doğru alın ve göğüs kafesinizi öne doğru itmeye başlayın. Bu harekette ters bir kambur şekli oluşturmaya çalışmak büyük bir önem taşıyor. 5-30 saniye arasındaki tekrarlarla hareketi sürdürün.