Oyun oynamayı sevmeyen çocuk yok. Özellikle bir yaşını geçtikten sonra onları bu konuda desteklemeniz şart. Bu hem fiziksel hem psikolojik gelişimi için çok önemli. İşe biraz eğlence katalım istedik. Önce bebeğinizin burcunun özelliklerine bakın. Sonra da o burca en uygun oyunları seçin.
Yazı: İpek Koşan/Bebeğimle Elele
KOÇ (21 MART-20 NİSAN)
KARAKTERİ
Koç, her zaman çocuk olarak kalabilecek belki de tek burç. Çünkü hayatı boyunca istediğini herkese yaptırır. Evin gözbebeği olmak ister. Ağaçlara tırmanır, düşer, koşar, çocukluğunu dolu dolu yaşar. En önemli özelliği çok düşünmesidir. Ama elini bir kez yakarsa, bir daha sıcak mamaya parmağını sokmaz. OYUNU: BANYO KEŞFİ
Bebeğinizle banyoya girin ve banyodaki nesnelerin nasıl kullanıldığını keşfetmesini sağlayın. Dişinizi fırçalayın, diş macunu sürün, saç fırçasıyla saçını tarayın. Sabunla ellerini yıkamayı öğretin. Oyun oynarken öğrenmenin keyfini çıkaracak.
BOĞA (21 NİSAN-21 MAYIS)
KARAKTERİ
O kadar inatçı bir çocuk ki, söyledikleriniz ya da yaptıklarınız onu çoğu zaman etkilemez! Hatta inadı daha da perçinlenebilir. O, başka çocukların kavramakta zorlandığı şeyleri kolayca anlar ve ömür boyu unutmaz. İhtiyacı olan tek şey sakinliktir. OYUNU: PARLAYAN CİSiMLER
Onu uyutmakta zorlanıyorsanız, sakinliğe doğru yelken açmalısınız. Bunun için onu yatağa yatırdıktan sonra ışıkları kapatın. Bir tane fener edinin ve ucuna renkli bir eşarp ya da mendil yerleştirin. Duvarda çeşitli şekiller çizerek, bunları takip etmesini sağlayın. Dilerseniz tavanı da kullanabilirsiniz.
İKIZLER (22 MAYIS-21 HAZİRAN) KARAKTERİ
İkizler çocuğu, öğrenmeye çok meraklı olur. Diğer çocuklar gibi saatlerce oyun oynamak yerine, yeni şeyler öğrenmek ister. Eğer ona sevecen yaklaşmazsanız, istediklerinizi yaptırmanız zorlaşır. Söylediğiniz şeylerin tam tersini yapmaya bayılır. Yere düştüğünde ağlamak yerine güler. OYUNU: TELEFON
İki adet oyuncak telefon alın. Birini ona verin, diğerini kendinize alın. Sonra da bir şeyler konuşmaya başlayın. Sizi hem taklit edecek hem de konuşma kurallarını öğrenmiş olacak.
YENGEÇ (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ) KARAKTERİ
Karşınızdaki çocuk gerçekten çok kırılgan. Bu yüzden ona şefkatle yaklaşmanız gerekir. Anne ve babasıyla zaman geçirmekten çok hoşlanır. Yalnız kaldığı zamanlarda, özellikle odası karanlıksa içeri girmekten korkar. Onun yanında olur ve cesaret toplaması için yardım ederseniz, hem temkinli hem de cesur bir çocuk olur. OYUNU: BALIK TUTUN
Bir sopaya ip bağlayın ve ucuna mıknatıs tutturun. Çelik eşyalarınızı yere serin. Bebeğinizle birlikte koltuğa oturun ve sopayı uzatarak, balık tutar gibi aşağıdaki nesneleri tutmaya çalışın.