Burcuna göre oyun

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Oyun oynamayı sevmeyen çocuk yok. Özellikle bir yaşını geçtikten sonra onları bu konuda desteklemeniz şart. Bu hem fiziksel hem psikolojik gelişimi için çok önemli. İşe biraz eğlence katalım istedik. Önce bebeğinizin burcunun özelliklerine bakın. Sonra da o burca en uygun oyunları seçin.