Gaziantep Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji
ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği
üyesi Prof. Dr. Mehmet Keskin, çocuklarda herhangi bir yaşta çene, el, ayak
gibi organlarda dengesiz büyüme gözlenirse derhal doktora başvurulması
gerektiğini belirtti. Büyüme takibinde çocukların kıyafet ve ayakkabılarındaki
değişimi gözlemlemek anne ve babalara yardımcı olabilir.
Keskin, Türkiye’de 1/3.000 oranında
görülen büyüme hormonu yetersizliğini, çocuğun boy veya kilosunun yaşıtlarına
göre geri olması şeklinde tanımlarken, bunun daha çok boy kısalığı şekliyle
kendini gösterdiğini ifade etti. Boy kısalığının genetik, yapısal, organik,
çevresel nedenlere bağlı olabileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Keskin, sağlıklı
bir çocuğun ergenlikte kızlar için yılda
ortalama 8-9 cm ve erkekler için 10-11 cm aralığında
uzamasının normal olduğunu söyledi.
Çocuklarda kıyafet ve ayakkabı boylarının
takibi teşhiste önemli bir yol olabilir
Büyüme hormonu azlığının keşfinde her
hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet
Keskin, uyarıcı belirtilerin erken keşfinde ailelere çocuklarının
kıyafetlerinin takibini düzenli olarak yapmalarını ve genetik unsurları da göz
önünde bulundurarak yaşıtları ile büyümelerinin karşılaştırılmasını önerdi. Ortalama
olarak bir çocukta, 0-1 yaşta 25 cm, 1-2 yaşta 12 cm, 2-4 yaş arası yılda 7 cm,
4 yaş-ergenlik arasında 5-6 cm, ergenlikte kızlarda ortalama 20,5 cm, erkeklerde 27,5 cm uzama beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Keskin şöyle
devam etti : “Aksi bir durum olduğu takdirde Çocuk Endokrin Uzmanlarının
oksolojik değerlendirmesi, izlemleri ve sonrasında büyüme hormonu uyarı
testleri ile tanı koyulmalı ve tedaviye başlanmalıdır. Tedavi sonucunda izlem
ve testlerle tanısı resmen ortaya konulan hastalarda ciddi bir yan etki beklenmez ancak nadir olarak hiperglisemi, hipotiroidi,
femoral epifiz kayması gibi yan etkiler gözlenebilir. Çocuğun boyunun
yaşıtlarına göre uzun olması bir sorun teşkil etmez. Ancak çocukta herhangi bir yaşta
çene, el, ayak gibi organlarda dengesiz büyüme gözlenirse derhal doktora
başvurulması gerekir.”
Sağlıklı
bir gelişim için spor ve dengeli beslenme!
Büyüme geriliği ve bu benzer
hastalıkların önüne geçilmesi için çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi gerekli. Proteinden zengin, dengeli bir beslenme şekli benimsenmeli. Karbonhidrat
ve yağ içeren, meyve ve sebze içerikli doğal beslenme ürünlerinin aşırıya
kaçmadan dozunda ayarlanmış olması da önemli. Erken yatmanın çok
önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Keskin, vücudun
dayanıklılığını arttırması ve büyümeye pozitif etkisi açısından basketbol, voleybol ve yüzme gibi sporların yapılmasının da
yararlı olduğunu söyledi.