Büyüme geriliğinin teşhisinde gecikmemek için çocukların gelişimi takip edilmeli!





Gaziantep Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği üyesi Prof. Dr. Mehmet Keskin, çocuklarda herhangi bir yaşta çene, el, ayak gibi organlarda dengesiz büyüme gözlenirse derhal doktora başvurulması gerektiğini belirtti. Büyüme takibinde çocukların kıyafet ve ayakkabılarındaki değişimi gözlemlemek anne ve babalara yardımcı olabilir.

Keskin, Türkiye’de 1/3.000 oranında görülen büyüme hormonu yetersizliğini, çocuğun boy veya kilosunun yaşıtlarına göre geri olması şeklinde tanımlarken, bunun daha çok boy kısalığı şekliyle kendini gösterdiğini ifade etti. Boy kısalığının genetik, yapısal, organik, çevresel nedenlere bağlı olabileceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Keskin, sağlıklı bir çocuğun ergenlikte kızlar için yılda ortalama 8-9 cm ve erkekler için 10-11 cm aralığında uzamasının normal olduğunu söyledi.

Çocuklarda kıyafet ve ayakkabı boylarının takibi teşhiste önemli bir yol olabilir

Büyüme hormonu azlığının keşfinde her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Keskin, uyarıcı belirtilerin erken keşfinde ailelere çocuklarının kıyafetlerinin takibini düzenli olarak yapmalarını ve genetik unsurları da göz önünde bulundurarak yaşıtları ile büyümelerinin karşılaştırılmasını önerdi. Ortalama olarak bir çocukta, 0-1 yaşta 25 cm, 1-2 yaşta 12 cm, 2-4 yaş arası yılda 7 cm, 4 yaş-ergenlik arasında 5-6 cm, ergenlikte kızlarda ortalama 20,5 cm, erkeklerde 27,5 cm uzama beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Keskin şöyle devam etti : “Aksi bir durum olduğu takdirde Çocuk Endokrin Uzmanlarının oksolojik değerlendirmesi, izlemleri ve sonrasında büyüme hormonu uyarı testleri ile tanı koyulmalı ve tedaviye başlanmalıdır. Tedavi sonucunda izlem ve testlerle tanısı resmen ortaya konulan hastalarda ciddi bir yan etki beklenmez ancak nadir olarak hiperglisemi, hipotiroidi, femoral epifiz kayması gibi yan etkiler gözlenebilir. Çocuğun boyunun yaşıtlarına göre uzun olması bir sorun teşkil etmez. Ancak çocukta herhangi bir yaşta çene, el, ayak gibi organlarda dengesiz büyüme gözlenirse derhal doktora başvurulması gerekir.”

Sağlıklı bir gelişim için spor ve dengeli beslenme!

Büyüme geriliği ve bu benzer hastalıkların önüne geçilmesi için çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi gerekli. Proteinden zengin, dengeli bir beslenme şekli benimsenmeli. Karbonhidrat ve yağ içeren, meyve ve sebze içerikli doğal beslenme ürünlerinin aşırıya kaçmadan dozunda ayarlanmış olması da önemli. Erken yatmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Keskin, vücudun dayanıklılığını arttırması ve büyümeye pozitif etkisi açısından basketbol, voleybol ve yüzme gibi sporların yapılmasının da yararlı olduğunu söyledi.