Çoçuğum yemek yemiyor!

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Yemek saati sizin evde tam bir kargaşa ve işkence şeklinde mi geçiyor? Öyleyse çocuğunuza yemek yemeyi sevdirmenin yollarını keşfetmelisiniz!

• Bazı çocuklar yemeğin hazırlanmasına katıldıklarında yemeği daha kolay yiyor. Siz de bu yöntemi deneyin. Mutfak alışverişini çocuğunuzla birlikte yapabilir, bahçenizde maydanoz, domates yetiştirebilir ve sofrayı birlikte hazırlamayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

• Çocuğunuzun tabağına sadece yiyeceği miktarda yemek koymanız da onun motivasyonun artmasını sağlayacaktır.

• Sofranızın görüntüsünün şık ve özenle hazırlanmış olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun tabağını, bardağını, çatal bıçaklarını kendisinin seçmesine izin verin.

• Unutmayın dışarı çıktığınızda siz sürekli fast food restoranlarını tercih eder, patates kızartmalarını, hamburgerleri büyük bir iştahla yerseniz, sağlıklı beslenme konusunda çocuğunuza kolay kolay söz geçiremezsiniz.