Çocuğunuz yeterince sıvı tüketiyor mu?

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Çocuk sağlığı ve gelişimi açısından yaşam kaynağı su kadar süt ve meyve suyu da önemli bir paya sahip!

Yazı: Seçil Kılıç



Yaşam kaynağı su cocukların zihinsel ve bedensel gelişmeleri için son derece önemli bir kaynak. Yetirli miktarda alınan meyvesuyu ise çocuğu kansızlıktan koruyor. Süt ise sağlıklı gelişimi icin gereken en temel besinler arasında yer alıyor, kemik gelişimine yardımcı oluyor. Sıvı tüketimi en az dengeli beslenme kadar önemli ve sağlıklı beslenmenin ayrılmaz bir parçası. Yeterli sıvı tüketimi ve su alımı çocukların hem fiziksel, hem de zihinsel performansı açısından çok önemli. Yeryüzünde ilk canlının oluşumundan bugüne canlıların kesinlikle vazgeçemediği şeylerden en önemlisi şüphesiz su. Dünya’nın üçte ikisi su olduğu gibi erişkin insan vücudunun da yüzde 60-70’i sudan oluşuyor. Henüz hayatın başlangıcında olan üç aylık bir fetusun yine yüzde 95’i su. İnsan gıda almadan yalnız su içerek yaklaşık 5-10 hafta hayatını sürdürebildiği halde, susuzluğa ancak 4-10 gün dayanabiliyor. Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında çocuk sağlığı için suyun öneminin ne kadar hayati olduğu ortaya çıkıyor. Yetersiz sıvı tüketimi öncelikle çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Daha sağlıklı gelişimi için çocuğunuzun yeteri kadar sıvı tükettiğinden emin olmanız gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde anneler çocukların sıvı tüketimi konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Anneler çocuklarının beslenmelerine gösterdikleri özeni su içme ve sıvı alımı alışkanlığına göstermiyor. Pediatri Birliği Derneğin’den gelen açıklamaya göre; sıvı tüketimi en az dengeli beslenme kadar önemli ve sağlıklı beslenmenin ayrılmaz bir parçası.

Yeterli sıvı tüketimi ve su alımı çocukların hem fiziksel, hem de zihinsel performansı açısından çok önemli. Konuyla ilgili olarak Pediatri Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Diyetisyen Uzman Nihal Tuncer’den bilgi aldık.



Çocuk su içme alışkanlığını erken yaşta almalı

Pediatri Birliği Derneği çocuklara su içme alışkanlığının da tıpkı diğer tüm alışkanlıklar gibi erken yaşlarda kazandırılması gerektiğinin altını çiziyor. Erken yaşlarda kazanılan yeterlimiktarda su içme alışkanlığı gelecek nesillerin sağlıklı olması için son derece önemli. Burada en büyük görev ise annelere düşüyor. Çünkü çocuklar bazen susadıklarının farkına varamıyor. Çocuğunun gün içinde yeterli miktarda su almadığını fark eden annenin çocuğu su içmesi konusunda uyarması gerekiyor.



Susuz kalan çocuk hastalğa açık

Halsizlik ve başağrısı yetersiz sıvı ya da su tüketimin işareti olabilir. Yetersiz su tüketimi çocuklarda halsizlik, gelişim geriliği ve kabızlık gibi sonuçlara neden olabiliyor. Yeterince sıvı almayan çocukta görülen belirtiler arasında baş ağrısı, başdönmesi ve sürekli yorgunluk yer alıyor. Uzun vadede sıvı yetersizliği çocuğu hastalıklara açık hale bile getiriyor. Vücuttan yüzde 1 sıvı kaybı olduğunda, henüz susama hissi uyanmıyor. Ancak Diyetisyen Uzman Nihal Tuncer’in verdiği bilgiye göre, yüzde 1’lik sıvı kaybıyla birlikte çocukta halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, dikkat dağınıklığı gibi okul başarısını olumsuz yönde etkileyecek performans düşüklüğü gözleniyor. Uzun süreli sıvı tüketimi yetersizliği enfeksiyonlara yakalanma riskini ve kabızlık görülme sıklığını artırıyor.

