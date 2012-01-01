Bu çocuklar neden bağırıyorlar? Anne babalar bu çocuklara niye laf geçiremiyor? Hepimiz büyük bir merakla birbirimize bunu sorarken uzmanlardan bir cevap geldi. Teorilerden biri de büyütme tarzı ve hitap şekli deniyor. Bakalım bu hitap şekilleri çocuklarda ne gibi iletişim yollarını açıyor?

1- Aşkım

Size basit ve masumane gelebilir ama ‘aşkım’ oldukça cinsellik barındıran ve kafa karıştıran bir hitap şeklidir. Yaşı az büyüdüğünde ve söylenenleri algılamaya başladığı yaşlarda, çocuk bu dengesizlik yaratabilecek hitaplardan anne-baba ve çocuk arasında olması gereken sınırlarında sıkıntılar yaşayabilir. İleriki yaşlarında kendi ilişkilerinde de ‘en sevilen’ ve ‘en değerli’ olmak gibi bir takıntı yaratabilir.



2- Annecim ve türevleri (babacım, teyzecim gibi)

Çocuklarınızın size söylemesi gereken hitapları, siz onlara söylerseniz yüksek ihtimalle saygı ve otorite sıkıntıları yaratabilirsiniz. Çok küçük yaşlarda gereksiz bir görev bilinci, akıl verme ve sorumluluk davranışları geliştiren çocuklar, iletişim olarak bağırmayı ve kaba davranmayı seçebilirler.







3- Prensesim, prensim

Arada bir şımartmak adına yapılabilecek bu çağırma şekli sürekli hale geldiğinde sosyal hayatta sıklıkla karşılaşmaya başladığımız saygısızlıkların devamını garanti altına almış oluruz. Çok basit bir yaklaşım vardır. Kimse şah değil, padişah değil. Bunu çocuklarınıza erken yaşlarda öğretmeniz, sizin, çocuğunuzun ve toplumun akıl sağlığı için çok yararlı olacaktır.



4- Koçum, paşam

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi çocuğunuzu diğerlerinden farklı, özel ve güçlü olduğunu ima edecek hitaplar şaka gibi görünse de onun zihninde dengesizliklere, ileriki özel hayatında tatminsizliğe ve sosyal yaşamında saygı problemlerine yol açabilir. Aile arasında ‘paşa’yken, iş yerinde ‘çırak’, okulda ‘sıradan’, özel hayatında da ‘şımarık’ olmasını istemiyorsanız, en basitinden ‘güzel evladım, tatlı yavrum’, ya da en garantisi ismiyle hitap etmeyi deneyiniz.









5- Kaba kelimeler

Toplumumuzda kaba kelimelerle şakalaşmak, hitap etmek oldukça doğaldır. Bu durum olgun yaşlarda normal kabul edilebilir ama daha 6-7 yaşında bir çocuğa küfürlü hitap etmek sadece sizi keyifli ve şakacı hissettirebilir. Maalesef çocuğunuz için erken yaşta aşağılanmak ve dalga geçilmek hislerine maruz kalmak, ileride herhangi bir olumsuz anda şiddete başvurmak ya da içe kapanmak gibi dengesiz davranışlara sebep olabilir.