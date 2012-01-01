Nezle, grip, sinüzit, bademcik, geniz eti ve orta kulak iltihaplarının görülme sıklığı kışın artıyor. Bunlara karşı ilk önlemi çocuğunuzu kat kat giydirerek alabilirsiniz.

Kış mevsiminde çocukların kalabalık alanlarda toplu şekilde bulunmaları ve soğukların gelmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları görülme sıklığı artıyor. Nezle, grip, tekrarlayan sinüzit, bademcik, geniz eti ve orta kulak iltihapları, soğuk havalarda en sık görülen hastalıklardan. Çocukluk çağında yılda genellikle 5-6 kez geçirilen bu hastalıklarda hızlı ve etkin tedaviye başlamak çok önemli. Çünkü geç kalındığında enfeksiyon yayıldığı bölgeye göre; romatizmal ateş, orta kulak iltihabı ve zatürre gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Neyse ki, çocuğunuzu üst solunum yollarından büyük bir oranda korumanız mümkün. Bunun en etkili yolları ise grip aşısını yaptırmak ve elini sık sık yıkamak. Peki ama alabileceğiniz diğer önlemler neler? Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Banu Küçükkırım çocukları hastalıklardan korumak için alınması gereken önlemleri anlattı.

İlk 6 ay sadece anne sütü

Bebeğinizi hastalıklardan korumanın en etkili yöntemlerinden biri, onu ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemek. Çünkü anne sütünün içeriğindeki antikorlar bebeğin genel bağışıklık durumunu yükselterek hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlıyor.

Çocukları kat kat giydirin

Soğuk hava vücuttaki kılcal damarların büzülmesini sağlayarak o bölgenin kanlanmasını azaltıyor ve doğal bariyerini düşürüyor. Bunun sonucunda da hastalığa zemin hazırlıyor. Vücut direncinin düşmemesi ve soğuktan korunması için çocuğunuzu yetişkinlerden bir kat daha kalın giydirin. Kıyafetleri ortam ısısına uygun şekilde, kat kat olsun. Çünkü soğuktan korumak için çocuğunuzu kat kat giydirmek, kalın bir kat giydirmekten ısı izolasyonu açısından daha etkili oluyor. Sentetik olmayan, teri çekecek pamuk içerikli kumaşlardan oluşan kıyafetler giydirmenizde de fayda var. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da, çocuklarda ısı kaybı baş bölgesinde daha çok olduğu için başını kalın bir atkıyla örtmek olacak.

Ortamı her saat başı 5 dakika havalandırın

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada şüphesiz bir başka etkin yöntem, ortamı iyi havalandırmak ve enfeksiyondan uzak durmak. Enfeksiyonlar damlacık yoluyla ve havada asılı kalan viral partiküller nedeniyle bulaştığı için iyi havalandırılmış ortamlarda hastalığın bulaşma riski düşüyor. Dolayısıyla bulunduğunuz ortamı her saat başı 5’er dakika havalandırmaya özen gösterin.

Bu besinleri bol bol tüketin

Domates içerdiği likopenle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kayısı, nar, elma, portakal ve üzüm bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yer alıyor. Vişne ve vişne suyu da potasyum ve A vitamininden zengin meyveden. A vitamini solunum yolu dayanıklılığını artırarak bariyer görevini güçlendiriyor. Yüksek protein içerikli et ve süt yumurta gibi yiyecekler de antikor yapımını uyararak vücudun genel direncini yükseltiyor. Kış mevsiminde bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin.





Maske takın

Hastalandığınızda çocuğunuzun yanında mutlaka maske takın ve hasta kişilerle ilişkisinin en aza inmesini sağlayın.

Hastaysanız öpmeyin

Hasta iseniz çocuğunuzu öpmekten kaçınmanız da çok önemli. Çünkü ağız salgısındaki virüs ve bakteriler bu yolla çocuğunuza taşınarak hastalığa yol açıyor.

Aynı çatal, kaşık ve bardakları kullanmayın

Çocuğunuzla aynı çatal, kaşık, bardak gibi eşyaları kullanmamanız, alacağınız diğer önlemler arasında yer alıyor. Virüs ve bakteri içeren salgıların taşınması enfekte materyaller nedeniyle çok daha kolay oluyor.

El hijyenine dikkat!

Eller taşıyıcı durumda olduğu için virüslü yüzeylerle teması yok etmenin en etkili yolunu, el temizliği oluşturuyor. Bu nedenle çocuğunuzu üst solunum yolları enfeksiyonundan korumak için el hijyenine dikkat etmeniz çok önemli. Çocuğunuzun ellerini az 2 dakika sabun ile yıkayıp, kurulayın. Eğer ellerini kendisi yıkayacak yaşta ise bunu alışkanlık haline getirmesini sağlayın. Hangi yaşta olursa olsun, ellerini kurulama işleminde ortak havlu kullanmamaya da dikkat edin.

Aşılarını ihmal etmeyin!

Özellikle nezle ve grip gibi ciddi enfeksiyonlardan korunmanın bir başka etkili yöntemi ise aşılama. Aşılama vücuda zayıflatılmış virüsün çocuk sağlıklı iken verilip etkin korunmanın ve vücutta antikor oluşumunun sağlanması için uygulanıyor.