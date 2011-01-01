Puset veya bebek arabasına sıkışmış ilk bebeklik çağı atlatıldıysa artık miniğinizin ayağını yerden kesecek daha eğlenceli tercihlere yönelebilirsiniz.

Hazırlayan: Elif Girgin

Şöyle kırmızı bir Ferrari kimin aklını başından almaz ki? 4x4 bir jeep sahibi olmak sadece sizin hayaliniz değil belki de! Hem kim demiş motosiklete sadece büyükler biner diye? Çocuğunuzun ayağını yerden kesmek için klasik bir seçim olan üç tekerlekli bisikletlerden ‘plasmacar’lara, scooter’lardan akülü arabalara kadar geniş bir yelpazede seçim yapmak mümkün.

PLASMACAR

229.90 TL





Üreticilerinin büyü gücüyle çalıştığını iddia ettiği bu aracı kullanmak için ne sizin ne çocuğunuzun ne de bir başkasının büyücü olmasına gerek var! Evet, aslında sihirle çalışmıyor ama en az onun kadar etkileyici bir enerjiyle çalışıyor; çocuk enerjisiyle…Doğanın kanunlarından süredurum, merkezkaç, yerçekimi ve sürtünme kuvvetinin senteziyle ortaya çıkan bu güç, tükenmez bir enerjiye dönüşüyor ve kullanımı gerçekten çok kolay olan bir araç ortaya çıkıyor. Aracı çalıştırmak için pil, batarya ya da sıvı yakıt gerekmiyor, ayrıca pedalları da yok. Sürmesi çok kolay, tek ihtiyacı olan bir sürücü, sürücünün enerjisi ve düz bir zemin. Boyutları küçük olmakla beraber PlasmaCar sadece çocuklara değil, 110 kg’a kadar taşıma kapasitesi ile yetişkinlere de hitap ediyor. Hem içeride hem de dışarıda egzersiz yapmak için ideal. Düz, sade ve yenilikçi bir tasarıma sahip. Üç yaş ve üzeri için uygun olan ürün her türlü güvenlik testinden başarıyla geçmiş ve uluslararası güvenlik standartlarının hepsine sahip. Orijinal Plasmacar’ın tüm parçaları garantili ve yedek parçaları da ücretsiz olarak değiştiriliyor.

PEG PEREGO GAUCHO ROCKIN AKÜLÜ JEEP

2699 TL





Düz veya engebeli yollarda, tüm zeminlerde kullanıma uygun bu araçla çift kişilik bir macera deneyimi yaşamak mümkün. İdeal bir tasarıma sahip olan Peg Perego Gaucho Rockin’in çevredekileri uyaran kornası, MP3 bağlantılı radyosu, güvenli sürüş sağlayan emniyet kemeri, kauçuk kaplı tekerlekleri ve mekanik alet kutusu bulunuyor. İki ileri, bir geri vitesi olan araç, toplam 480W (2x240W) güç üreten 12Vb 12Ah çift motoru, yüzde 17 eğim tırmanma kapasitesi ve 7.5 km/saat (1. viteste 3.9 km/saat 2. viteste 7.5 geri viteste 3.9 km/saat) maksimum hız ile 30 dakika kesintisiz sürüş süresi sağlıyor. Maksimum taşıma kapasitesi 60 kg olan jeep’in ağırlığı 31 kg, ölçüleri ise 92 cmx132 cmx 98 cm.

VESPA WHITE WITH CASE

1259 TL





Efsane motor Vespa tutkunları için özel üretim olan motosikletin eşya taşımak için arka bagajı, kauçuk kaplı tekerlekleri, istendiğinde çıkarılabilen denge tekerlekleri, aynı gerçek motordaki gibi koldan çevirmeli gaz ayarı, park edildiğinde denge sağlayan ayağı, özel kornası, ön kısımda kapaklı özel gözü, çift yan aynası ve bir ileri vitesi bulunuyor. 105W güç üreten 12V 4.5Ah motorun yüzde 10 eğim tırmanma kapasitesi ve 25 dakika kesintisiz sürüş süresi var. Maksimum hızı 4.9 km/saat, maksimum taşıma kapasitesi 30 kg ve ağırlığı 14 kg olan motorun ölçüleri ise 57.5 cmx118.5 cmx81.8 cm.

RASTAR FERRARI F12 AKÜLÜ ARABA

799 TL





Resmi lisanslı Ferrari F12 Berlinetta, hem küçüklerin hem de büyüklerin hayallerini süsleyecek bir araba! Normal akülü arabaların aksine bu model özel olarak boyanmış olduğu için çok daha parlak ve göz alıcı bir görünüme sahip. Üç yaş ve üstü çocuklara özel olarak tasarlanmış 6 volt akülü modeliyle ister çocuklar kendileri kullanabiliyor, isterlerse uzaktan kumandası sayesinde (ebeveyn kontrolünde 24 ay ve üzeri çocuklar için de uygun) aileleri onları gezdirebiliyor. Güvenliğe önem veren marka emniyet kemerini de unutmamış! İki hız seçeneğine sahip olan aracın son derece gerçekçi olan gaz pedalına basıldığında, 3.9 km/s süratle ilerliyor. Lastiklerindeki özel yumuşaklığa sahip kauçuk sayesinde taş zeminlerde daha sessiz ve daha yumuşak bir sürüş imkanı sunuyor. Anahtar ile çalıştırılan arabanın gerçekçi motor sesi, direksiyondan ayarlanan sinyalleri ve sesi, kornası ve istenince açılabilen ön farları da aslını aratmayacak cinsten. Arabanın içinden çıkan kablo sayesinde dilediğiniz bir MP3 çaları müzik vericisi olarak kullanabilir ya da içindeki yüklü 10 müziğin sesini ayarlayabilirsiniz. AC Elektrik adaptörü ile yaklaşık 8-10 saatte şarj olan 6Volt 7AH aküsü ile toplamda 45 dakika-1 saatlik bir sürüş keyfi yaşatıyor. 5-10 dakika içinde monte edilebilen aracın ölçüleri 111 cmx57.2 cmx46 cm.

BABY&TOYS İLK BİSİKLETİM

59.90 TL





Çocuğunuzun beden gelişimini ve koordinasyonunu kolayca tamamlamasına, pedalları sayesinde bacak kaslarını etkin kullanmasına ve direksiyon hakimiyeti kazanmasına destek sağlayacak olan ürünün köşe bölgeleri çocuğunuzun bedenine zarar vermemesi ve parmaklarının sıkışmaması için özel olarak oval tasarlanmış. Direksiyonu kolay kavranabilecek bir dizayna sahip olan bisikletin çocuğunuzun seyir esnasında kendisini fark ettirebilmesi için sevimli bir kornası ve arkasında da taşıma sepeti bulunuyor. 36 ay ve üzeri çocuklar için uygun olan bisiklet renkli tasarımıyla da oldukça göz alıcı…

BUSSO R0203 MİNİ SCOOTER

163 TL





Üç yaş ve üzeri için uygun olan Busso Mini Scooter, çocuğunuzun güvenle kayabilmesi ve dengesini sağlayabilmesi için üç tekerlekli olarak tasarlanmış. Yeni başlayanlar için ideal bir tasarıma sahip olan ürünün tutma kolu yüksekliği ayarlanabiliyor, böylece çocuğunuz büyüdükçe boyunu ayarlamak da sorun olmuyor. 67 cmx54 cmx23 cm cm ölçülere sahip olan scooter’ın ön tekerlekleri 76 mm çapında ve maksimum taşıma kapasitesi 40 kg.

BABY HOPE LITTLE PANDA BİSİKLET

115 TL





1-4 yaş çocukların kullanımına uygun olan bisiklet, hem çocuklara pedal çevirme pratikliği sağlıyor hem de ebeveyn direksiyonu ile anne-babalara bel ağrısız bir itme konforu sağlıyor. Plastik gövdesi ve 7.5 kg ağırlığı ile rahat taşınabilen bisikletin bebeğin düşmesini engelleyen koruma barı ve beş nokta emniyet kemeri güvenli bir sürüş sağlıyor. Ayarlanabilir oturma yeri farklı yaş aralıklarına kullanım olanağı sağlarken, ayarlanabilir tentesi çocuğunuzu güneşten koruyor. Müzikli ön konsolu ve kapaklı oyuncak sepeti de mevcut.

PİLSAN PEDALLI HAPPY HERBY ARABA

89.90 TL





Adeta bir Vosvos’u andıran görünümüyle çocukların kalbini fethedecek olan pedallı ve kornalı Herby, 2-4 yaş arası çocukların kullanımı için uygun. Gözleri ve sevimli ağzı ile çocuklarınız için ideal bir oyun arkadaşı olabilir. 42 cmx73 cmx53 cm ölçülere sahip araç evde ve dışarıda rahatlıkla kullanılabilir.