Çocuğunuzun odasına renk katın!

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Çocuk odası dekore etmenin keyfi bir başkadır. Biz de sizler için fikir alabileceğiniz hoş bir mağaza bulduk. Bir göz atın deriz.

Yazı: Filiz Şeref



Eğer siz de bebeğiniz için bir oda hazırlıyor ya da çocuğunuzun odasına biraz hareket ve farklılık katmak istiyorsanız, Elif Osmanoğlu’nun açtığı La Déco des Petits mağazasına mutlaka göz atmalısınız. Mağaza, Fransız esintili ürünler, masal dünyasını andıran eğlenceli ve renkli aksesuarlarla çocukların hayal dünyalarına sesleniyor. Mobilya, aydınlatma, dekoratif obje ve hediyeliklerden oluşan ürün yelpazesi gerçekten çok başarılı. Renkleri cesurca kullanmayı seviyorsanız, bu ürünler evinizin diğer odaları için de şahane birer seçenek olabilir.