Oyunun çocukların psikolojik gelişimi açısından son derece önemli olduğundan yola çıkan Uzman Psikolog Ayben Ertem, terapötik etkinlikler serisini piyasaya sundu.

Ayben Ertem’in Terapötik Etkinlikler serisi çocukların sosyal ve zihinsel gelişimini desteklerken, duygusal gelişimine de önem veriyor. "Akşam evde herkes bilgisayarını, cep telefonunu alıp bir kenara çekilmesin" diyerek aile içi iletişime dikkat çeken Ertem, "Sorumluluk Takvimi", "Duygu Kartları", "Az Lakırtı Bol İletişim" gibi oyunlarını piyasaya sundu.

Uzman Psikolog Ayben Ertem, serinin sağlamayı hedeflediği faydaları şöyle sıralıyor:

- Beklemeyi, sabretmeyi öğrenmelerine katkı sağlamak,

- Öfkenin de bir duygu olduğunu ancak doğru ifade etmeleri gerektiğini anlamalarını sağlamak,

- Endişelerini, kaygılarını nasıl ifade edeceklerini, kendilerini nasıl rahatlatacaklarını öğrenmeleri,

- İşitsel ve görsel dikkatlerini, hafıza süreçlerini güçlendirmeleri,

- Sözel becerilerini ve kelime haznelerini arttırırken bir yandan da eğlenmeleri.

