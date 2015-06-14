Animasyon yönetmeni Deniz Öcal tarafından Cihangir'de Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirilen Stop Motion Animasyon Atölyesi, çocukların kendi hayalindeki karakteri yaratması, üç boyutlu halde üretmesi, kendi yaratacağı hikayesi dahilinde fotoğraflayarak filme dönüştürmesinden oluşuyor.
5-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölye 4 hafta boyunca ikişer saat olarak düzenleniyor. Atölye sonunda herkesin kendi ürettiği filmin kurgusu, yönetmen Deniz Öcal tarafından hazırlanıp DVD olarak teslim ediliyor.
Atölyeye ilişkin videoya ulaşmak için: https://vimeo.com/119709215
Etkinlik: Stop Motion Animasyon Atölyesi
Eğitmen: Animasyon Yönetmeni Deniz Öcal - www.denizocal.com
Katılımcı Sayısı: 15 kişi
Atölye Tarihleri:
14.06.2015 Pazar / 13:00-15:00
21.06.2015 Pazar / 13:00-15:00
28.06.2015 Pazar / 13:00-15:00
05.07.2015 Pazar / 13:00-15:00
Atölye Ücreti: 400 TL (4 Hafta / 8 Saatlik Atölye Ücreti)
Bilgi ve ön kayıt için:
www.cocukatolyesi.net