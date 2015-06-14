Çocuğunuz kendi hikayesini yazsın...





Animasyon yönetmeni Deniz Öcal tarafından Cihangir'de Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirilen Stop Motion Animasyon Atölyesi, çocukların kendi hayalindeki karakteri yaratması, üç boyutlu halde üretmesi, kendi yaratacağı hikayesi dahilinde fotoğraflayarak filme dönüştürmesinden oluşuyor.5-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölye 4 hafta boyunca ikişer saat olarak düzenleniyor. Atölye sonunda herkesin kendi ürettiği filmin kurgusu, yönetmen Deniz Öcal tarafından hazırlanıp DVD olarak teslim ediliyor.Atölyeye ilişkin videoya ulaşmak için: https://vimeo.com/119709215Etkinlik: Stop Motion Animasyon AtölyesiEğitmen: Animasyon Yönetmeni Deniz Öcal - www.denizocal.comKatılımcı Sayısı: 15 kişiAtölye Tarihleri:14.06.2015 Pazar / 13:00-15:0021.06.2015 Pazar / 13:00-15:0028.06.2015 Pazar / 13:00-15:0005.07.2015 Pazar / 13:00-15:00Atölye Ücreti: 400 TL (4 Hafta / 8 Saatlik Atölye Ücreti)Bilgi ve ön kayıt için:www.cocukatolyesi.net