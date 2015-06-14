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Çocuk atölyesi

Çocuğunuz kendi hikayesini yazsın...
Animasyon yönetmeni Deniz Öcal tarafından Cihangir'de Çocuk Atölyesi'nde gerçekleştirilen Stop Motion Animasyon Atölyesi, çocukların kendi hayalindeki karakteri yaratması, üç boyutlu halde üretmesi, kendi yaratacağı hikayesi dahilinde fotoğraflayarak filme dönüştürmesinden oluşuyor.

5-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik atölye 4 hafta boyunca ikişer saat olarak düzenleniyor. Atölye sonunda herkesin kendi ürettiği filmin kurgusu, yönetmen Deniz Öcal tarafından hazırlanıp DVD olarak teslim ediliyor. 

Atölyeye ilişkin videoya ulaşmak için: https://vimeo.com/119709215  

Etkinlik: Stop Motion Animasyon Atölyesi
Eğitmen: Animasyon Yönetmeni Deniz Öcal - www.denizocal.com
Katılımcı Sayısı: 15 kişi

Atölye Tarihleri:
14.06.2015 Pazar / 13:00-15:00
21.06.2015 Pazar / 13:00-15:00
28.06.2015 Pazar / 13:00-15:00
05.07.2015 Pazar / 13:00-15:00
Atölye Ücreti: 400 TL (4 Hafta / 8 Saatlik Atölye Ücreti)
Bilgi ve ön kayıt için:
www.cocukatolyesi.net


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