2 yaşından önce çocuğa ayakkabı alınmasının gereksiz olduğunu vurgulayan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Doğan, “Ayakkabı alışverişine öğleden sonra çıkın, ayakta ve çoraplı denetin. Yeni doğan ve süt çocukluğu dönemindeki çocukların yere basmasına izin verin. Eğer hava soğuksa patik ya da çorap yeterli olur. Yaşı iki olmadan ‘ilk ayakkabı’ telaşına düşmeyin! İlk ayakkabısını lastik spor yerine normal ayakkabı olarak alın” diyor. Çocuklara rastgele alınan ayakkabıların, çocuğun ayak sağlığını ve gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini, çocuk ayakkabılarında seçimin sanıldığından çok detay içerdiğini vurgulayan Doğan, çocuk ayakkabısı almanın püf noktalarını anlattı;
BIRAKIN ÇIPLAK AYAKLA BASSIN: Çocukların büyük bir çoğunluğu on iki aylıkken yürümeye başlarlar. Ancak, bu süreden daha önce ve sonra yürüyenler de azımsanamayacak kadar çoktur. Bu gelişme, anne ve babaları çocuklarına ilk ayakkabısını alma telaşına sokar. Oysa çocukların özellikle iki yaşına kadar çıplak ayak ya da çorapla yürümelerine izin verilmesi gerekir. Böylelikle; hem ayakların normal büyümesi, hem sağlıklı kas gelişimi, hem de parmakların kavrama yeteneklerinin gelişmesi sağlanır.
ÇORAP YA DA PATİK
YETERLİ: Yeni doğan ve süt
çocukluğu dönemindeki çocukların ayakkabıya ihtiyaçları olmasa da soğuktan
korunmalarını sağlamak amacıyla patik ya da çorap giydirilebilir. Dış ortama
çıkarken aile illa ayakkabı giydirmek istiyorsa yumuşak ve yuvarlak hatları
olan ayakkabılar tercih edilmelidir.
YAŞI 2 OLMADAN
AYAKKABI GEREKSİZ: Çocuklarda cilt altı
yağ dokusu fazla olduğu için iki yaşına kadar her çocuğun ayağı düztaban
izlenimi verir. Ancak, çocuğa erken dönemde, bilhassa sert tabanlı ayakkabı
giydirilmesi; ark dediğimiz ayak kavislerinin fizyolojik gelişimini engeller ve
düztabanlığın oluşmasını kolaylaştırır. Çocuklar ilerleyen yaşlarda daha aktif
hale geldikçe ve ayakları geliştikçe, ayakkabı ihtiyacı belirginleşir.
Ayakkabının önemi bu aşamadan sonra ortaya çıkar.
SPOR DEĞİL NORMAL DAHA
UYGUN: Çocuklarda uygun ayakkabı
için temel kriter ayağa uygunluk olsa da, ayakkabı seçiminde fonksiyonu da göz
önünde tutulmalıdır. Çocuklar aktif varlıklardır ve çocuğun aktivitelerinde
kısıtlamaya yol açmayacak uygun ayakkabılar giydirilmelidir. Yürümeye yeni
başlayan çocukların ayakları gelişme sürecinde olduğu için, kauçuk ya da
plastik materyalden yarı esnek tabanlı ayakkabılar tercih edilmeli. Yürümenin
başlangıç aşamasında, lastik spor ayakkabı yerine normal ayakkabı kullanılması
daha uygundur.
ÇOCUĞA AYAKKABI
SEÇMENİN PÜF NOKTALARI
DENEMEDEN ALMAYIN: Çocuğunuz yanınızda olmadan ayakkabı almayın. Çocuğunuzun ayak ölçüsüne güvenmek yerine, uygun ayakkabıyı bulmak için deneme yanılma yöntemini tercih etmelisiniz.
ZAMANLA AÇILMAZ!: Aldığınız ayakkabı için asla ‘zamanla açılır’ şeklinde bir
düşünceniz olmasın; ayakkabınız daha ilk alındığı anda rahat olmalıdır.
AYAKKABIYI ÖĞLEDEN SONRA ALIN: Çocuğunuzun ayakkabı alışverişini sabah saatlerinde değil,
öğleden sonra yapın. Çünkü gün içerisinde çocukların ayaklarında tıpkı
büyüklerde olduğu gibi hafif bir şişme olur. Bu yüzden ayakkabı alışverişi
öğleden sonra yapılmalıdır.
AYAKTA BASTIRIN: Çocuğunuzun ayakkabısını ayakta bastırarak deneyin. Çocuğunuzun
son giydiği ayakkabı numarası yeni alacağınız ayakkabı için kesinlikle referans
olarak alınmamalı. Çünkü çocuk ayakları, büyüme esnasında çok değişkenlik
gösterebilir.
BÜYÜK AYAĞI BAZ ALIN: Ayrıca, her iki ayağın ölçüleri birbirinden farklı olabilir
(çoğunlukla ayağın biri diğerinden büyüktür), denemenizi büyük olan ayağa göre
yapınız.
ÇORAPLA DENETİN: Ayakkabıyı denerken o ayakkabı ile birlikte giydirmeyi
düşündüğünüz çorap ile deneyin (kışın kışlık çorap, yazın yazlık çorap).
BOT TİPİNİ TERCİH
EDİN: Çocuğunuza ayakkabı alırken
tercihiniz bot tipi olsun. Botların ayak bileğini daha iyi kavrayacağı düşünülürse
tercihinizi bottan yana kullanmak daha uygun olacaktır.
ESNEK TABANLI OLSUN: Tabanı yarı yumuşak ve esnek, tercihen de bağcıklı olmalı
(bağcıklarını kısa tutun).
1 CM BOŞLUK YETERLİ: Ayak ucunda parmaklar rahat hareket edecek şekilde bir miktar
boşluk (1cm'ye yakın) kalmalıdır.
YANLARDAN SIKMASIN: Tarak kısmının genişliği çocuğun ayağına uygun olmalı, yanlardan
ayağı sıkmamalıdır.
HAFİF OLSUN: Ayrıca ayakkabıların hafif olması çocukların yürürken daha az
enerji harcamalarını sağlar.
TOPUKSUZ SEÇİN: Topuk kısmı alçak olmalı. Yeni yürümeye başlayan çocuklarda
ayakkabının topuklu olmasına gerek yoktur, üstelik topuksuz ayakkabı
yürüyüşlerini kolaylaştıracaktır. Daha büyük çocuklarda da topuk yüksekliği
1.5-2 cm.yi geçmemelidir.
AYAĞA BASKI YAPMAMALI:
Ayrıca, ayakkabının topuğu saran kısmı
topuğu destekleyecek şekilde sert ve ön kısmının ise ayağın büküldüğü yerden
rahatça bükülmesine izin verecek şekilde yumuşak olmasına dikkat ediniz. Ayak
bileğini saran kısmı, ayak bileği hareketini engellemeyecek şekilde yumuşak
olmalıdır.
AYAKKABININ
MALZEMESİ DE ÖNEMLİ
DOĞAL DERİDEN
ŞAŞMAYIN: En ideali doğal deridir.
Derinin gözenekli yapısı, ayağın nefes almasını sağlar. Esneme kabiliyeti
vardır ve ayak için en uygun şekli kolayca alabilir.
PLASTİKTEN UZAK DURUN:
Ayakkabıların üst kaplamaları için
plastik gibi yapay maddelerden kaçınılmalı.
KAYMAYAN TABAN OLSUN: Ayakkabının tabanı kaymalara karşı dayanıklı bir malzemeden
olmalı.
MANTAR TABANLI
ALMAYIN: Çocuk ayakkabılarında
sıklıkla kullanılan destekleyici mantar tabanlıklardan uzak durulmalı.
AYAK SAĞLIĞI İÇİN
AYAKKABI TEMİZLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİN
TEMİZ TUTUN ÖMRÜNÜ
UZATIN: Ayakkabıların temiz
tutulması; hem ayakkabının ömrünü uzatır hem de çocuğunuzun ayak sağlığına
yardımcı olur.
İKİ GÜN ARAYLA
GİYDİRİN: Eğer ekonomik açıdan
mümkünse bir gün giydirilen ayakkabı ikinci gün giydirilmeyerek, ayakkabının nefes alması
sağlanmalı.
TABANLARINI KORUYUN: Ayakkabının topuk ve taban kısımlarının fazla aşınmasına izin
verilmemeli. Çünkü bu, basış bozukluğu sonucu birtakım deformasyonlara neden
olabilir.
KULLANILMIŞ AYAKKABI
ASLA!: Başkasının kullanmış olduğu
ayakkabılar asla giydirilmemeli. Çoğu zaman büyük kardeşlerinden kalan
yıpranmamış ayakkabılar küçük çocuklara giydirilir. Ancak her çocuğun ayak ve
basış karakterinin kendine özel olduğu unutulmamalı.