Uzun yaz tatili döneminden sonra okulların açılmasıyla birlikte çocukların beslenme alışkanlıklarında değişiklikler yaşanabiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan, “Dengeli ve düzenli beslenen çocukların okul başarısı ve motivasyonu artar. Yükselen motivasyonu ile birlikte okula ve arkadaşlarına karşı pozitif yaklaşır” açıklamasını yaptı ve çocukların dengeli ve düzenli beslenmesini sağlamak için ailelere önerilerde bulundu;



• Her sabah çocuğunuzun kahvaltı yapmasını sağlayın: Okul başarısının artmasında en büyük etkiye sahip olan öğün kahvaltıdır. Kahvaltıda kaliteli protein kaynağı olarak yumurta sık olmalı. Yumurta ile birlikte peynir ve tam buğday veya çavdar ekmeği bulunmalı. Domates, salatalık, maydanoz, yeşil biber, kırmızı biber de çocuğun iştahına göre zaman zaman ilave edilebilir.



• Çocuğunuzla birlikte kahvaltı yapın: Çocuklarla birlikte anne-babalarında kahvaltı yapmaları, hem günü daha enerjik geçirmelerini sağlar hem de çocuklarda kahvaltı bilincini geliştirir. Ayrıca kahvaltı mevsim geçişlerine alışmaya çalışan bedenimize destektir.



• Beslenme çantası hazırlayın: Anne ve babaların çocukların okul kantinlerine yönelmelerini engellemek amacıyla yanlarına ara öğün olarak süt, meyve, kuruyemiş veya ev yapımı kek vermesi oldukça sağlıklı bir alternatif olacaktır.



• Okulda çıkan yemekleri takip edin: Çocuğunuz öğle yemeğini okulda yiyorsa hangi yiyeceklerle beslendiğini öğrenin. Çocuğunuzla ve öğretmeniyle iletişim halinde olarak tabağındaki yiyecekleri bitirip bitirmediğini takip edin.



• Akşam yemeklerini ailece yiyin: Akşam yemeklerini ailece yemeye özen gösterin. Sofrada etli sebze yemekleri bulundurun. Böylece hem sebzeden kaliteli karbonhidrat ve lif almasını sağlarsınız hem de et ile protein ihtiyacını tamamlarsınız. Ayrıca sofrada aynı yemekleri yiyor olmanız yine çocuğunuzun bilinçaltına sağlıklı beslenme mesajı vermenize yardımcı olur.

