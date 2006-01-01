Evinizin yeni patronunun çocuğunuz olduğunu artık kabullendiyseniz daha pratik bir ev dekorasyonuna ihtiyacınız olduğunu da kabul etmişsinizdir. Stilinizden ödün vermeden, salondan banyoya evde çocukların yaşamını kolaylaştıracak birkaç dekorasyon önerimiz var.

Yazı: Besray Köker



Çocuklu evde yaşam dinamiktir. Bir gün, bir diğerine benzemez çünkü zaman hızlı akar ve çocuğunuz büyüyordur. Her seferinde başka ihtiyaçlar, türlü türlü istekler, ne olduğunu baştan tahmin edemediğiniz gereklilikler ile karşı karşıya kalırsınız. Bu elbette, çocuğunuz var diye dekorasyon stilinizden vazgeçeceğiniz anlamına gelmez. Önemli olan evde onların güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem sizin hem de onların seveceği bir ev yaratmaktır. Çocuğunuzun evdeki yaşam alanı sadece kendi odası olmayacağından, evin diğer odalarında da ona özel dokunuşlar yaparak yaşanması rahat, huzurlu bir o kadar da şık bir ortam kurgulayabilirsiniz.



1. Çerçeveleyin

Onların sanatına saygı duyun ve ilk yıllarda kendilerini renklerle ifade ettikleri resimlerle mutfağınızın veya koridorunuzun duvarlarını dekore edin. Minimal bir yaşam alanınız varsa özellikle bu çizimlerle ortamın samimiyetini artırabilirsiniz.







2. Yukarılara taşıyın

Kırılıp ona zarar verecek dekoratif eşyaları, uzun bir süre uzanamayacakları bir yükseklikte tutmanız gerekecek. Bu da size kapı üstü veya duvarları kullanma olanağı sağlar. Abajurlar yerine hareketli aplikler, alçak kitaplıklar yerine duvar tipi raf sistemlerini tercih edebilirsiniz. Sehpa üstü objelerini ise çocuğun sevebileceği, yeri gelince oyuncak gibi oynayabileceği tasarımlardan seçebilirsiniz.







3. Oyun odası iyi fikir!

Çocuklar, odalarında bir oyun köşesi yoksa genelde salonda anne ve babalarıyla birlikte olmak isterler. Bu durumda küçük de olsa ilave bir oda varsa, o odayı oyun odası olarak düzenleyebilirsiniz. Odasında yeterli olan varsa ise, oyuncakların olduğu bir depolama alanı, minik bir masa ve sandalyeler yerleştirerek odasının o bölümünü oyun köşesi ilan edebilirsiniz.







4. Açık alanları tercih edin

Mutfak, yemek odası, salon, TV odası gibi ortak alanların bölümler halinde değil de; açık olması evi, daha hareketli ve samimi hale dönüştürecektir. Bir yanda çocuklar çizgi film izler ya da oyun oynarken aynı mekanda sizin yemek hazırlamanız onlarla sürekli iletişim halinde olmanızı sağlar. Böylelikle diyalog hiç kesilmez, onlar kendilerini güvende hissederler, siz de çocukları gözünüzün önünden ayırmamış olursunuz. Tabii güvenlik için mutfakta almanız gereken önlemler olduğunu unutmayın.



Dikkat!

ABD’de yapılan bir çalışma, ev kazalarının yüzde 79’unun ebeveyn ve çocuk ayrı odalardayken meydana geldiğini ortaya koyuyor.



