Çocuk modası

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Kızlar rahat, erkekler asi...

My Chicco, 1-8 yaş grubu kız ve erkek çocuk modasında ilkbahar yaz sezonunda kızlara romantik tonlamalarla rahat ve şık, erkeklere ise konforlu ve asi koleksiyonlar tasarladı. Kızlarda baskılı ve bol desenler modern kesimlerle birleşti. Serbest zaman için rahat t-shitler, fırfırlı bluzlar, zevke göre şortlar ve her tarzdan elbiseler koleksiyonda yer aldı. Kız çocukları çiçekli ve kalpli baskılar, puantiyeler ve fiyonklar, Parisli ressamların eserlerini andıran desenler, fisto uygulamalarını giyecek. Erkek çocuklar ise esin kaynağımacera, seyahat ve denizler dünyası oldu. Arma ve logolar, üst üste çakışan ve arka fonda oynayan sade baskılar ve azaltılmış renk yelpazesi küçük beylerin şıklığını arttıracak. Polo, tişört, kapüşonlu sweatshirt, koton pantolonlar ve çok cepli bermudalar erkek çocuk koleksiyonunun belirleyici parçaları arasında yer aldı.