Eğlenceli Deneyler ve Lego ile Matematik Atölyesi Haziran’da devam ediyor!

Çocuklara eğlenerek öğrenebilecekleri bambaşka bir dünyanın kapılarını aralayan Da Vinci Learning Eğitim Kanalı, The Zone by Finansbank’da gerçekleştirilen bilim gösterileri ve Lego ile matematik atölyelerine birçok sürpriz aktivite ile Mayıs ve Haziran aylarında da devam ediyor. Da Vinci Learning TV atölyelerinde, havada girdap, sıcak-soğuk ve ısı transferi, bernolli kuvveti, bulut oluşumu, su döngüsü ve dev köpük yapımı gibi birçok “Eğlenceli Deneyler” yapılıyor ve Lego’ları kullanarak matematik öğrendikleri “Lego ile Matematik Atölyesi” gerçekleştiriliyor.

Görünmeyen Güç; Hava ve Girdaplar

Etrafımızı saran havanın ne kadar güçlü olduğunu tahmin edebilir misiniz? Veya bir girdabı kaç farklı şekilde oluşturabilirsiniz? Çılgın Da Vinci Learning profesörlerimiz tüm bunları araştırırken hem çok ilginç şeylerle karşılaşıyorlar, hem de oldukça komik durumlara düşüyorlar.

Balonlar ve Köpükler

Herkesin en sevdiği oyuncaklardan biridir balon. Bizim içinse bazen yakıt kaynağı, bazen ise eğlenceli bir fırlatıcı… Suyun yüzey geriliminden baloncukların oluşumuna, plastik balonlardan sabun köpüklerine uzanan eğlenceli ve “sulu” bir yolculuk Da Vinci Learning gösterilerinde çocukları bekliyor.

Lego ile Matematik Atölyesi

Lego, matematik, fen ve teknoloji derslerine yönelik robotik setleri ve programlanabilen oyuncakları ile artık çocukların eğitiminde de yer alıyor. Da Vinci Learning ve Lego ile Matematik Atölyesi’nde çocuklar, temel fen ve teknoloji kavramlarını öğrenerek mühendislik gibi branşların temelini erken yaşlarda atma ve anlama fırsatı yakalıyorlar.

6-12 yaş arası çocuklara yönelik Da Vinci Learning ve Lego ile Matematik Atölyesi, matematikte problem çözme, akıcılık, anlama ve akıl yürütme becerilerinin gelişimine odaklanmakta. Öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde; yılanlar, kelebek, tavuklar, aslan kral gibi konu başlıkları ile tasarlanan aktivitelerin her biri; 2 temaya bölünerek, her tema içerisinde toplama, çarpma, bölme ve simetri gibi 4 matematik becerisi ile ilgili çeşitli kazanımlara yönelik sorular içermektedir.



Mayıs ve Haziran Etkinlikleri:

28 Mayıs, Cumartesi Da Vinci Learning Eğlenceli Bilim Gösterisi

28 Mayıs, Cumartesi Lego ile Matematik Atölyesi

4 Haziran, Cumartesi Da Vinci Learning Eğlenceli Bilim Gösterisi

4 Haziran, Cumartesi Lego ile Matematik Atölyesi

11 Haziran, Cumartesi Da Vinci Learning Eğlenceli Bilim Gösterisi

18 Haziran, Cumartesi Da Vinci Learning Eğlenceli Bilim Gösterisi

25 Haziran, Cumartesi Da Vinci Learning Eğlenceli Bilim Gösterisi

Detaylı bilgi ve atölye programları için:

http://thezonemaslak.com/