Çocuklar için doğru beslenme

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Vücudumuzun enerji kaynağı karbonhidrat ve şeker, son zamanlarda kötü nam salsalar bile çocukların sağlıklı gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Amerika’daki obezite salgınının bir numaralı sebebi olarak gösterilen ikili, aslında vücudumuzun en önemli besin kaynakları arasında yer alıyor. Tabii ki sağlıklı seçimler yapıldığında...

Yaşı ne olursa olsun çocuklar yetişkinlerle aynı besinlere ihtiyaç duyar. Bu durumda sadece alınan besinlerin miktarı değişir. Çocukların da büyükler gibi en büyük enerji kaynaklarından biri karbonhidratlar. İki yaşından büyük çocuklar için, dengeli ve sağlıklı bir diyetin kalorisinin yarısı karbonhidrat kaynaklı olmalı. Kilit nokta; bu karbonhidratların çoğunun kaynağının iyi olduğundan ve diyete eklenen şekerin bir limiti olduğundan emin olmaktan geçiyor. Küçük çocuklar için sağlıklı beslenmek demek ileride karşılaşabilecekleri şişmanlık, kalp hastalıkları, kanser ve diğer kronik hastalık risklerini azaltmak anlamına gelir. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Keservuran; “Biz yetişkinlerin temel enerji kaynağı karbonhidratlar. Çocuklarda da durum farklı değil. Bu noktada önemli olan doğru karbonhidrat kaynaklarını seçebilmek. Keservuran’ın yaş gruplarına göre verdiği karbonhidrat alım miktarı tablosu ise şöyle;

1-3 yaş için: 3 dilim ekmek + 3 yemek kaşığı makarna / bulgur / pirinç + 3-4 porsiyon meyve

4-5 yaş için: 4-5 dilim ekmek + 3 yemek kaşığı makarna / bulgur / pirinç + 4-5 porsiyon meyve

