Çocuklara klasik müziği sevdirmek için klasik müziğin en başarılı isimleri bir araya geldi.

Ön kapağı çocukların dikkatini çekmek için poster olarak tasarlanan “Classical Wonderland” müzik marketlerde yerini aldı. Albümünün repertuarı çocuklara klasik müzik dünyasının sihrini tanıtmak için, klasik müzik dünyasının en iyi isimleri tarafından oluşturuldu.

Albümde klasik müziğin dahi çocuğu olarak gösterilen ve dünyanın en iyi piyanistlerinden Lang Lang, birbirinden güzel eserleri çelloyla muhteşem bir şekilde yorumlayan Sol Gabetta, 3 yaşında piyona çalmaya başlayan piyanist Igor Levit, resitallerde dinleyenleri büyüleyen 12 kişilik cello grubu The12 Cellists of the Berliner Philharmoniker, Grammy ödüllü Amerikalı kemancı ve orkestra şefi Joshua Bell’in yanında diğer usta sanatçılar da yer alıyor.

