Destek olun; sağlıklı beslenmeyi küçük yaşta öğrensin, hayat boyu diyet yapıp diyet bozmak zorunda kalmasın!

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Bugün sağlıklı bir beslenme alışkanlığı yerleştirmeye çalışırken kendinizi kısıtlanmış, zorunlu bir diyete girmiş hissediyorsanız, gerçekten sağlıklı besinleri mönülerinize sokmakta zorlanıyorsanız bunun bir nedeni var: Küçük yaşta sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirememiş olmak.

İlk yaşlarında her lokmasını incelediğiniz bebeğinizin mönülerinini yıllar geçtikçe fazla esnetmek onların da birer yetişkin olduklarında sağlıklı beslenmeyi bir kısıtlama gibi algılamalarına neden olabilir. Park Sima Sağlıklı Zayıflama ve Form Merkezi’nden Diyetisyen Gülşen Altın da, “Çocuklarınızın ileride sağlıklı olması ve kilolu bireylere dönüşmemesi için onlara sağlıklı beslenme eğitimi vermelisiniz” diyor. Peki bu eğitimin içeriği nasıl olmalı?



Diyetisyen Altın, 5-17 yaş aralığında her 10 çocuktan birinin fazla kilolu ya da obez olduğunu vurguluyor. Oran bu kadar yüksekken, çocukları çevresel faktörlerden ve zararlı besinlerden uzak tutmanın çok kolay olmadığı ortada. Fakat “Çocuğum aç kalmasın, küçük yaşta yesin, sonra nasıl olsa verir” diye düşünüp şeker, çikolata, makarna gibi yiyecekleri kontrolsüz bir şekilde yedirerek, onun sağlığını etkilememek gerekiyor.



Bu konularda esnek olmayın

• Çocuklar düzenli bir şekilde öğün tüketmeye alıştırılmalı.

• Kahvaltı etme alışkanlığı mutlaka kazandırılmalı.

• Günlük beslenmesi içerisinde besin çeşitliliği sağlanmalı, tüm besin gruplarına yer verilmeli.

• Hazır meyve suları, şekerli, kolalı, gazlı içeceklerden uzak durulmalı.

• Yeterli su içme alışkanlığı kazandırılmalı.

• Yemek; ödül ya da ceza olarak kullanılmamalı ve yemek yemesi konusunda çocuğa baskı yapılmamalı.

• Televizyon ya da bilgisayar karşısında yemek yenilmemeli.

• Süt ya da yoğurt-meyve, ekmek-peynir gibi sağlıklı ara öğünler oluşturulmalı.

• Çocuğun ilgisine ve yaşına uygun bir egzersiz programına katılması sağlanmalı.

• En önemlisi ebeveynler olarak her konuda olduğu gibi çocuğa beslenme alışkanlıkları konusunda da örnek olunmalı.