Çocuklar İçin Yaratıcı Okuma Atölyesi

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Çocuk kitapları yazarı Nermin Ferhan Karamuti tarafından gerçekleştirilen “Çocuklar İçin Yaratıcı Okuma Atölyesi” 5-7 yaş grubu çocukların sosyallesmeşi, grup içine katılabilmesi, çoklu düşünme ve hayal güçlerini geliştirmesi amacıyla düzenlenen bir atölye çalışması...

Atölye boyunca her hafta seçilen bir kitap okunacak, drama ve çesitli aktivetelerle çocukların kitaptaki karakterleri hayallerinde canlandırarak anlatmaları sağlanacak. Cumartesi günleri Creatolye/Cihangir’de gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili bilgi almak için www.cocukatolyesi.net sitesine tıklayabilirsiniz. 1 saatlik atölye ücreti ise 70 TL