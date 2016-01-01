İstinyePark, çocukları sanatla buluşturan “Güzel Sanatlar Parkı” kapsamında düzenlediği atölyelere, 2016 yılında da devam ediyor.

İstinyePark Güzel Sanatlar Parkı çocukları, 9 – 10 ve 23 – 24 Ocak tarihlerinde, tüm zamanların önemli sanatçılarından biri olan İtalyan ressam Leonardo Da Vinci ile buluşturacak. İstinyePark’ın yenilenen etkinlik alanında 12:00 -19:00 saatleri arasında yapılacak ücretsiz etkinliğe, 4-12 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek.

Ocak ayında çocuklar, döneminin simgesi sayılan, aynı zamanda evrensel bir yaratıcı, heykeltıraş, mimar, mühendis, müzisyen ve mucit olan Da Vinci’nin en ünlü eseri Mona Lisa ile tanışacak. Atölyeye katılan çocuklar, Leonardo Da Vinci’nin başladığı Mona Lisa’yı istedikleri gibi tamamlayarak, kendi sanat eserlerini yaratacak.



